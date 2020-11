JPMORGAN belässt Prosus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus nach Halbjahreszahlen der Beteiligungsgesellschaft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von starken Zahlen. Gut hätten sich vor allem die nicht börsengelisteten Beteiligungen geschlagen. Höhere Investitionen hätten sich in Wachstum niedergeschlagen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 07:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 07:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Prosus Bearer and Registered (N) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de