OZONOS Aircleaner als Hygienemaßnahme gegen das Coronavirus

Salzburg (ots) - Raumluftreinigung ist nicht zuletzt durch die Coronapandemie

ein präsentes Thema geworden. Besonders für den Einsatz in der Gastronomie und

Hotellerie, aber auch im medizinischen Bereich und in öffentlichen Gebäuden gibt

es die unterschiedlichsten Empfehlungen. Von Ozongeneratoren wird meist

abgeraten. Trotzdem - oder gerade deshalb - steht die OZONOS GmbH zu ihrem

Namen.



Was würden Sie empfinden, wenn in einem Zeitungsartikel kategorisch davor

gewarnt wird, Staubsauger zu Hause zu verwenden? Sie wären vermutlich irritiert.

Staubsauger sind viel zu praktisch. Seit einigen Jahren wissen wir, dass

Staubsauger, nämlich alte und filterlose, viel zu viel schädlichen Feinstaub in

die Raumluft tragen. Darauf hat die Wirtschaft reagiert. Moderne Staubsauger

haben High-Tech-Filtersysteme oder führen die Luft durch Wasser. Erkenntnisse

und Technologien entwickeln sich weiter und passen sich unseren Bedürfnissen an.

Von modernen Staubsaugern geht genauso wenig Gefahr aus, wie von dem OZONOS

Aircleaner.









Zurzeit werden Luftreiniger auf Ozonbasis in den Medien immer wieder kritisiert

und oftmals als ungeeignet dargestellt. Dieses Pauschalverurteilung ist aus

heutiger Sicht nicht mehr angebracht und unwissenschaftlich, da sie häufig auf

einer unzureichenden Kenntnis moderner Technologien zur Ozonerzeugung beruht.

Ozongeneratoren gibt es seit rund 20 Jahren und werden überwiegend in der

Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Sie verwenden sehr hohe Spannungen, um

mittels elektrischer Entladungen Ozon und/oder ionisierte Luft zu erzeugen.

Dabei entstehen in normaler Raumluft jedoch giftige Stickoxide. Oftmals ist

nicht bekannt, wieviel Ozon hier tatsächlich ausgestoßen wird, meist ist die

Menge des erzeugten Ozon, mit mehr als 1.000 mg/h sehr viel höher als zum

Beispiel beim OZONOS Modell AC-I mit 2,5 mg/h. Der Einsatz von herkömmlichen

Ozongeneratoren ist nur sehr kontrolliert möglich, ein Aufenthalt im selben Raum

ist während der Reinigung keinesfalls zu empfehlen.



Die OZONOS-Technologie ist eine zeitgemäße Weiterentwicklung auf Basis

gegenwärtiger Erkenntnisse zu Ozon und dessen Grenzwerten. Der OZONOS wurde

speziell dazu entwickelt, um gerade in Innenräumen einsetzbar zu sein und

unterscheidet sich in seiner patentierten Technologie grundlegend von den

zurecht gebrandmarkten Ozongeneratoren. Bei einer konformen Verwendung des

Geräts werden die zulässigen Konzentrationen in Räumen eingehalten. Der

Aircleaner ist deshalb unbedenklich für Mensch und Tier und erhielt dafür eine

TÜV-Zertifizierung und Haushaltsgerätezulassung. Die Produktion des OZONOS

erfolgt nach ISO 9001:2015 ausschließlich in Österreich und unterliegt strengen



