Woidke Ist nicht die Zeit für Lockerungen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.11.2020, 14:09 | 37 | 0 | 0 23.11.2020, 14:09 | POTSDAM (dpa-AFX) - Aus Sicht von Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) ist aktuell in der Corona-Pandemie "nicht die Zeit für Lockerungen". Entscheidend sei, dass Kitas und Schulen offen blieben, sagte Woidke am Montag auf Anfrage. Am Mittwoch beraten die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. "Die Vorgespräche zwischen den Ländern laufen konstruktiv", sagte er. Brandenburg bleibe aber bei seiner bewährten Linie. "Im Detail kommentieren wir die MPK-(Ministerpräsidentenkonferenz)-Gespräche mit der Kanzlerin nicht durch Vorfestlegungen", sagte er. Das würde den Handlungsspielraum einengen. "Wichtig ist, dass wir zu gemeinsamen Lösungen kommen und den Menschen für die nächsten Wochen zumindest eine gewisse Planungssicherheit geben", sagte Woidke./gj/DP/eas Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer