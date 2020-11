KfW fördert neue Heidelberg Wallbox Energy Control

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Heidelberg (ots) -- Für Kunden in Deutschland Förderung mit 900,- Euro möglich- Weiterentwickelte Ladetechnologie bietet integriertes Lastmanagement mitattraktivem Preis-Leistungsverhältnis ab 790,- Euro- Smartes Ladesystem für bis zu 16 Elektrofahrzeuge gleichzeitigDer Kauf einer Heidelberg Wallbox lohnt sich: die staatliche Kreditanstalt fürWiederaufbau (KfW) (https://www.kfw.de/kfw.de.html?wt_cc1=brand&wt_cc2=home&wt_mc=2589701022_51175875942&wt_kw=b_2589701022_%2Bkfw%20%2Bbank&wt_cc3=2589701022_kwd-3380712624_51175875942) hat eine Liste mit förderfähigen Ladelösungen fürElektrofahrzeuge in Wohngebäuden (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektroautos-Wohngeb%C3%A4ude-(440)/) für Kunden in Deutschland veröffentlicht. Darunterbefindet sich auch die Heidelberg Wallbox Energy Control (https://wallbox.heidelberg.com/wp-content/uploads/2020/10/Wallbox_Energy_Control.pdf) , die dieHeidelberger Druckmaschinen AG erst kürzlich in den Markt eingeführt hat. DieKfW fördert sowohl die Anschaffung als auch die Installation der HeidelbergWallbox Energy Control mit 900,- Euro pro Ladepunkt in Wohngebäuden bzw.Stellplätzen und Garagen, die privat zugänglich sind. Interessenten inDeutschland können ab sofort über die Homepage der KfW einen Förderantragstellen. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass der Antrag auf Förderung vor demKauf bzw. der Bestellung der Wallbox gestellt und genehmigt wird."Die großzügigen Fördermaßnahmen der KfW für smarte Ladelösungen fürElektrofahrzeuge wird dem Ausbau der privaten Ladeinfrastruktur in Deutschlandeinen deutlichen Schub verleihen. Die Attraktivität im Wachstumsmarkt derElektromobilität steigt somit weiter an", so Ulrich Grimm, LeiterGeschäftsbereich Elektromobilität bei Heidelberg. "Mit unserer HeidelbergWallbox Energy Control machen wir Interessenten ein äußerst attraktives Angebot.Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt."Neue Wallbox bietet integriertes Lastmanagement für das gleichzeitige Ladenmehrerer FahrzeugeBei der Heidelberg Wallbox Energy Control handelt es sich um eine smarteLadelösung mit integriertem lokaldynamischem Lastmanagement, die dasgleichzeitige Laden mehrerer Fahrzeuge ermöglicht. Sie bietet damit fürMehrfamilienhäuser, in Garagen mit mehreren Parkplätzen sowie auf Firmen- undHotelparkplätzen ein attraktives Angebot. Aufgrund des lokaldynamischemLastmanagements verteilen mehrere vernetzte Wallboxen den verfügbaren Ladestromoptimiert und automatisch auf bis zu 16 Hybrid- oder Elektrofahrzeuge. Damit