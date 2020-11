JPMORGAN belässt HSBC HLDGS auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Underweight" belassen. Spekulationen, wonach die britische Bankenaufsicht erwäge, ihren Widerstand gegen Dividendenzahlungen der heimischen Großbanken aufzuweichen, seien hilfreich für die betreffenden Geldhäuser, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2020 / 22:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. HSBC Holdings Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de