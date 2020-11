Anlegerverlag Plug Power: was für ein krasses Wachstum! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.11.2020, 14:48 | 61 | 0 | 0 23.11.2020, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das ist DIE Wasserstoff-Aktie der Zukunft. Plug Power wird weiter durch die Decke gehen und riesige Gewinne und Renditen abwerfen. Diese Entwicklung der letzten Wochen lässt auch den letzten Interessenten aufhorchen und sorgt weiter dafür, dass man sein Geld in diese Aktie investieren will. Wäre auch schön blöd, eine solche Kursentwicklung an sich vorbeigehen zu lassen. Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur PLUG POWER-Aktie. Einfach hier klicken. Wenn man einen Blick auf die dreimonatige Entwicklung dieser Aktie wirft, kann man nur ins Schwärmen geraten. Waren es Ende September noch rund 11 Euro Kurswert, konnte dieser mit kurzen Tiefs bereits Anfang Oktober auf über 15 Euro gesteigert werden. Zwar folgte danach eine weitere kurze Schwächephase, danach ging es aber steil bergauf und der Kurs liegt nun bei mehr als 20 Euro! Wird Plug Power diese Entwicklung weiter fortsetzen können? Darauf hoffen mittlerweile einige Anleger, was natürlich auch absolut berechtigt ist. Das Potenzial ist riesig und wird in naher Zukunft weiter in diesem Ausmaß ausgeschöpft werden können. Dafür spricht auch das heutige Plus von 3,99 Prozent und 0,82 Euro! Somit kann sich der Aktienwert auf 21,355 Euro erhöhen und dominiert weiter! Fazit: Sind das bei PLUG POWER jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.



