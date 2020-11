Analyst Frank Peelen spekuliert auf Twitter, dass Warren Buffett heimlich in Tesla investiert haben könnte. wallstreet:online hat sich die Argumentationskette näher angeschaut. Was ist dran an der Spekulation?

Gleichzeitig titelte Business Insider am Mittwoch: „Warren Buffett kauft geheime Aktie, die innerhalb weniger Wochen enthüllt werden könnte“. Berkshire Hathaway habe beim letzten 13F- Report von der US-Börsenaufsicht SEC die Genehmigung erhalten, seine laufenden Aktienkäufe noch nicht offenlegen zu müssen.

Tatsächlich heißt es in dem jüngsten 13F-Report von Berkshire Hathaway zum dritten Quartal 2020: „Vertrauliche Informationen wurden im öffentlichen Bericht des 13F-Reports ausgelassen und separat bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht.“

David Kass, Finanzprofessor an der University of Maryland und langjähriger Buffett-Experte, erklärte gegenüber Business Insider: „Er [Buffett] baut jetzt zweifellos eine große Position auf und könnte sie in seinem nächsten 13F-Report offenlegen“. Kass ergänzte: „Buffett hat in der Vergangenheit bereits mehrfach von der SEC eine extra vertrauliche Behandlung bekommen“.

Laut den Berechnungen von Frank Peelen sei bei Berkshire Hathaway ein Investment von elf Milliarden US-Dollar noch nicht offengelegt. Da institutionelle Investoren in den USA zwingend Beteiligungen an Unternehmen von mehr als fünf Prozent offenlegen müssen, käme für Berkshires noch geheimes elf-Milliarden- Investment nur wenige Anlageziele in Frage, so das Argument von Peelen. Deshalb stellt er die Frage: „Könnte es sich bei der derzeit vertraulichen Neuinvestition von $BRK um $TSLA handeln?“

Zur Verdeutlichung: Tesla hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 465 Milliarden US-Dollar (Stand:21.11.2020). Ein Tesla-Investment in Höhe von elf Milliarden US-Dollar entspräche demnach einer Unternehmensbeteiligung von rund 2,4 Prozent und müsste von institutionellen Investoren deshalb nicht sofort offengelegt werden.

Dass Warren Buffett tatsächlich in Tesla investiert scheint unwahrscheinlich, denn die Investmentlegende hatte ein Tesla-Investment in der Vergangenheit mehrfach vehement ausgeschlossen. In einem Interview mit Yahoo Finance vom Mai dieses Jahres erklärte Buffett auf die Frage, ob er in Tesla investieren würde: „Nein“. Außerdem ist Buffett auch schon seit langer Zeit in die Tesla-Konkurrenz BYD investiert.

Autor: Ferdinand Hammer