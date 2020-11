Querdenker-Demonstrant in Leipzig zusammengetreten Autor: Tichys Einblick | 23.11.2020, 15:59 | 36 | 0 | 0 23.11.2020, 15:59 | Ein Schuss hallt durch die Innenstadt von Leipzig. So könnte ein regionaler Krimi beginnen. Es ist aber seit vergangenem Samstag Teil einer neuen deutschen Realität: Ein Beamter der Leipziger Polizei musste am späten Nachmittag einen so genannten Nothilfe-Warnschuss in die Luft abgeben, um einen mutmaßlich linksextremen Mob davon abzuhalten, einen am Boden liegenden „Querdenker”-Demonstranten mit Der Beitrag Querdenker-Demonstrant in Leipzig zusammengetreten erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Alexander Wallasch. Diesen Artikel teilen

