Online-Satireshow 'Browser Ballett' kommt ins ARD-Fernsehen

BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD bekommt eine neue Satireshow. Das aus dem Netz bekannte "Browser Ballett" startet am 3. Dezember - einem Donnerstag - um 23.35 Uhr nach "extra3" im Ersten. Angekündigt sind "30 rasante Minuten". Das "Browser Ballett" lege sich "scharfzüngig mit den ganz Großen an" - mit der "Bild"-Zeitung, China und Corona-Leugnern. Gastgeber sind der Blogger Schlecky Silberstein und die Psychologin Christina Schlag. Als Gäste sind Tine Wittler, Jochen Schropp und Ingolf Lück dabei, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Montag mitteilte. Nach der Premiere folge eine Ausgabe Ende Januar auf einem Dienstags-Sendeplatz.

Das "Browser Ballet" gilt als eines der erfolgreichsten Formate von Funk, dem jungen Online-Angebot von ARD und ZDF. Die Online-Kanäle bleiben bestehen. Bislang sind laut RBB zwei "Browser Ballett"-Sendungen im Ersten geplant./ca/DP/men