SKODA präsentiert top ausgestattete CLEVER-Sondermodelle mit attraktiven Preisvorteilen

Weiterstadt (ots) - - Modellreihen FABIA, FABIA COMBI, SCALA, KAMIQ, KAROQ und

KODIAQ ab sofort als hochwertig ausgestattete CLEVER-Versionen zu bestellen



- Umfangreiche Ausstattungen, viele moderne Assistenzsysteme und kostenlose

Anschlussgarantie (Garantiezeitraum 5 Jahre) gehören zu den Merkmalen aller

CLEVER-Sondermodelle





- Sondermodelle kombinieren beliebte Ausstattungsfeatures mit Preisvorteilen vonbis zu 4.727 Euro in Kombination mit optionalen AusstattungspaketenSKODA legt die attraktive Sondermodellreihe CLEVER neu auf. Ab sofort könnenKunden die Modelle FABIA, FABIA COMBI, SCALA, KAMIQ, KAROQ und KODIAQ alsumfangreich ausgestattete CLEVER-Version bestellen. Durch ihre reichhaltigeAusstattung bieten die CLEVER-Sondermodelle Preisvorteile von bis zu 4.727 Eurogegenüber der jeweiligen vergleichbaren Serienversion.Bestellstart für die neue Sondermodellreihe CLEVER von SKODA: GemeinsameKennzeichen aller CLEVER-Modellreihen sind eine entsprechende Plakette auf denvorderen Kotflügeln, CLEVER-Einstiegsleisten, spezielle Sitzbezüge in Schwarzoder Schwarz-Anthrazit - und vor allem ein erheblicher Preisvorteil. Zusätzlichzur hochwertigen Ausstattung und dem attraktiven Kundenvorteil bieten dieCLEVER-Modelle noch einen weiteren Mehrwert: Käufer erhalten kostenlos diedreijährige Neuwagenanschlussgarantie Garantie+ mit einer Laufleistung bis zu50.000 Kilometer innerhalb des Garantiezeitraumes von fünf Jahren(1) zusätzlichzur zweijährigen Herstellergarantie.Die Einstiegsmodelle SKODA FABIA CLEVER und FABIA COMBI CLEVER fahren auf 16Zoll großen Leichtmetallrädern im glanzgedrehten Design Aronia Anthrazit plusAerofahrwerk vor. Als weitere Ausstattungs-Highlights hat der beliebteKleinwagen Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Parksensoren hinten sowie getönteHeck- und hintere Seitenscheiben (Sunset) an Bord. Im Interieur verfügt er überein Multifunktionslenkrad, beheizbare Vordersitze und die KlimaanlageClimatronic. Zudem sind der digitale Radioempfang DAB+, Müdigkeitserkennung undder Fahrlichtassistent Serie. Versionen ab 70 kW (95 PS)* stattet SKODA zudemmit dem Adaptiven Abstandsassistent sowie Spurwechsel- und Ausparkassistent aus.Per SmartLink+ können Fahrer ihr Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden, dankWireless Apple Car Play gelingt das bei Apple-Geräten sogar ohne Kabel. Zudemhat der FABIA CLEVER das online-fähige SKODA Connect(2) inklusiveFahrzeugfernzugriff an Bord, wobei die Konnektivitätslösung Infotainment Onlineim ersten Jahr kostenfrei bereitsteht. In Verbindung mit dem 44 kW (60 PS)*