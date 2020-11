Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

UBM verkauft FAZ-Immobilienprojekt an HanseMerkur HanseMerkur erwirbt den F.A.Z. Tower in Frankfurt, der von der österreichischen UBM Development und der Paulus Immobiliengruppe gebaut wird. Die Fertigstellung des Bürogebäudes für die Frankfurter Zeitung soll im Jahr 2022 erfolgen. An dem Projekt …