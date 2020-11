Fernwartung, Videokonferenzen und Dateitransfer – diese Zutaten machen die neue Homeoffice-Welt für viele Unternehmen erst möglich. Das Göppinger Unternehmen Teamviewer liefert die passende Software dazu.

An der Börse ist es zuletzt etwas still geworden um den Corona-Gewinner aus dem Frühjahr. „Teamviewer ist für mich ein verkanntes Einhorn. Und Einhörner haben wir in Deutschland bekanntermaßen nicht sehr viele, weshalb wir sie eigentlich hegen und pflegen sollten“, sagt Klaus Brune, Leiter des Börsenressorts beim Platow-Verlag im Gespräch mit wallstreet:online.

Die erste Covid-Welle im Frühjahr befeuerte die Nachfrage nach den Software-Lösungen der Göppinger. Die Wachstumsraten beim Umsatz von 75 Prozent im ersten Quartal seien verständlicherweise nicht haltbar gewesen, sagt Brune. Vom Corona-Tief Mitte März bis Mitte Juli verdoppelte sich der Aktienkurs bis auf knapp 55 Euro, bevor die Teamviewer-Papiere eine Verschnaufpause einlegten. Der Private-Equity-Investor Permira, der noch 28 Prozent der Anteile hält, hat außerdem mehrere Aktienpakete platziert. In der Folge geriet auch der Aktienkurs unter Druck. Aktuell kostet ein Anteilsschein rund 40 Euro.