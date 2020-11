Die positiven Schlagzeilen um den Corona-Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech reißen einfach nicht ab. Die Neuigkeiten überschlagen sich quasi und es vergeht mittlerweile kein Tag mehr, an dem die Aktie nicht weiter nach oben geht. Diese Aktie weist weiter ein riesiges Potenzial auf und wird die 100-Euro-Marke schon bald pulverisieren können. Sollte man also noch schnell einsteigen?

Der aktuelle Durchbruch von BioNTech ist sagenhaft. Trotz des Fakts, dass es mittlerweile sogar drei verschiedene Impfstoffe auf dem Markt gibt, scheint der von BioNTech am schnellsten zur Verfügung zu stehen und auch die höchste Wirksamkeit zu haben. In England könnte er bereits bald zugelassen werden, auch die USA vermeldet bereits einen Impf-Beginn am 11. Dezember dieses Jahres!

Das sind absolut traumhafte Aussichten für das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen, dass gegen das Coronavirus kämpft. Hier wird sich in der nahen Zukunft noch einiges an Rendite für die Anleger ergeben, davon kann man schwer ausgehen. Auch heute ist die Aktie in bester Form und legt um 4,53 Prozent und somit um 3,97 Euro zu. Der Aktienwert nähert sich mit 91,69 Euro weiter an die 100 Euro an!

Fazit: Das Rennen um den Impfstoff befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Welche Aktie die größten Gewinnchancen hat, lesen Sie in unserer Sonderanalyse. Die Auswertung zu BioNTech können Sie hier abrufen.