Ministerpräsidenten stimmen sich über Vorgehen gegen Corona ab

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Vorgesprächen auf verschiedenen Ebenen stimmen sich die Ministerpräsidenten der Länder direkt über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie ab. Am Montagabend war dazu ab 18.00 Uhr eine Videoschalte geplant, wie es aus Länderkreisen hieß. Ob dabei bereits eine gemeinsame Beschlussvorlage für die Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch herauskommt, war offen.

Nach ersten Abstimmungen zwischen den Ländern zeichnet sich eine Verlängerung des Teil-Lockdowns mit Schließungen in Gastronomie, Kultur- und Freizeitbereich um mindestens drei Wochen bis zum 20. Dezember ab. Im Gespräch sind zudem schärfere Kontaktbeschränkungen für private Treffen, bestimmte Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage und eine erweiterte Maskenpflicht an Schulen. Bei etlichen Details lagen die Länder aber noch auseinander./kr/DP/fba