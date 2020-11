Mphasis erwirbt Datalytyx, einen DataOps-Spezialisten für das Snowflake- und Talend-Ökosystem

LONDON, 23. November 2020 /PRNewswire/ -- Mphasis, (BSE: 526299) und (NSE: MPHASIS), ein Anbieter von Informationstechnologie (IT)-Lösungen, der sich auf Cloud- und kognitive Dienste spezialisiert hat, gab heute die Übernahme von Datalytyx , einem führenden Datentechnik- und Beratungsunternehmen der nächsten Generation, bekannt. Datalytyx mit Hauptsitz in London, Großbritannien, bietet Kunden weltweit Lösungen der nächsten Generation für Data Engineering, Data Ops und Master Data Management in Snowflake- und Talend-Umgebungen. Als erster Snowflake Rockies Partner in Großbritannien, als Snowflake Select Solutions Partner und als Platinum VAR Partner von Talend bietet Datalytyx Dienstleistungen für moderne Datenprojekte an, die schnellere und genauere Analysen und künstliche Intelligenz (KI) ermöglichen.