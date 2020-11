PRA Health Sciences ernennt hochrangigen FDA-Beamten zum Leiter des neuen Global Center of Excellence for Decentralized Clinical Trial Strategy

RALEIGH, N.C., Nov. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) gab heute die Ernennung von Isaac Rodriguez-Chavez, PhD, MHS, MS, zum Senior Vice President, Scientific and Clinical Affairs, bekannt. Er wird das Global Center of Excellence for Decentralized Clinical Trial (DCT) Strategy des Unternehmens leiten. Der Aufgabenbereich von Dr. Rodriguez-Chavez umfasst das kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung der branchenführenden Strategie für dezentralisierte klinische Studien von PRA, die Entwicklung rechtlicher Rahmen und die Modernisierung klinischer Studien.

Dr. Rodriguez-Chavez verfügt über 32 Jahre Erfahrung in Virologie, Mikrobiologie, Immunologie, Vakzinologie und viraler Onkologie, auch in Grundlagenforschung, vorklinischer sowie klinischer Forschung (Phase I-IV). Bis vor kurzem leitete er als ein Senior Officer für Clinical Research Methodologies, Regulatory Compliance und Medical Policy Development beim Center for Drug Evaluation and Research (CDER) der U.S. Food and Drug Administration (FDA) die Entwicklung von Leitlinien rund um dezentralisierte klinische Studien mithilfe digitaler Gesundheitstechnologien. Bei der FDA untersuchte und modernisierte er Protokolle für die klinische Forschung, die verschiedene Krankheitsbereiche betreffen.

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir einen der Pioniere für dezentralisierte klinische Studien und einen ausgewiesenen Experten für die Modernisierung klinischer Studien für PRA Health Sciences gewinnen konnten“, so Colin Shannon, President und Chief Executive Officer bei PRA. „Das Paradigma der klinischen Arzneimittelentwicklung entwickelt sich immer mehr zu einem eher dezentralisierten Modell, das besser darauf abgestimmt ist, wie Gesundheitsversorgung für jeden Einzelnen erbracht wird. Dank der Einbindung von Dr. Rodriguez-Chavez, einem der führenden Experten für dezentralisierte klinische Studien, in die hochmoderne DCT-Plattform von PRA werden wir den Prozess der klinischen Studien modernisieren.“