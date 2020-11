Gefährlich / Kommentar von Ralf Heidenreich zur Impfstoff-Verteilung

Mainz (ots) - Der Bär ist noch nicht erlegt, doch um die Verteilung des Fellswird schon heftig gestritten. Dieses Bild passt auch beim Corona-Impfstoff. Esgibt wohlfeile Erklärungen, Zusicherungen oder Initiativen, um den Impfstoff inder Welt gerecht zu verteilen. Doch das Dilemma fängt schon mit der Frage an,was unter gerecht verstanden wird. Eine Frage, die die Nationen unterschiedlichbeantworten. Denn sie haben dabei vor allem die eigenen Interessen im Sinn, wasnatürlich nur selten offen ausgesprochen wird. Und so werden wohl zunächst jeneLänder zum Zuge kommen, die über die finanziellen Mittel verfügen, sich großeImpfstoff-Mengen zu sichern. Jedenfalls haben die Firmen mit besondersaussichtsreichen Kandidaten über Liefervereinbarungen bereits den weitausgrößten Teil ihrer aktuell geplanten Impfstoffproduktion an Staaten verkauft,die nicht einmal 15 Prozent der Weltbevölkerung stellen. Auch die EU undDeutschland gehören dazu. Das lässt die Menschen hoffen, es gibt aber einProblem: Wenn nicht auch die Bevölkerung in ärmeren Ländern zügig geimpft wird,bekommt man das Virus nicht aus der Welt. Letzteres kann also nur schnellgelingen, wenn die Nationen nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/4771871OTS: Allgemeine Zeitung Mainz