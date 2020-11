Understanding China Konferenz 2020 in Guangzhou fordert Kooperation unter den Ländern

GUANGZHOU, China, 23. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 20. November eröffnete die Understanding China Konferenz 2020 in Guangzhou unter dem Thema „Huge Shake-up, Big Test, Great Cooperation: China's New Journey toward Modernization and Building a Community with a Shared Future for Mankind" (zu Deutsch: „Große Umbrüche, wichtige Tests, vermehrte Zusammenarbeit: Chinas Neuorientierung zu größerer Modernisierung und zum Aufbau einer Gemeinschaft, um gemeinsam an der Zukunft der Menschheit zu arbeiten"). Über 600 internationale Gäste, darunter namhafte Politiker, Strategen, Wissenschaftler und Unternehmer, nahmen nach Angaben des Organisationskomitees persönlich oder online an diesem Treffen teil.

„Es gilt, viele komplexe und schwerwiegende Herausforderungen zu meistern, darum müssen Menschen mehr denn je zusammenarbeiten und gemeinsam voranschreiten." Auf dem diesjährigen Treffen fielen insbesondere Schlagwörter wie „14. Fünfjahresplan", „neues Entwicklungsparadigma" und „internationale und inländische Dual Circulation" in den zehn parallelen Seminaren und anderen Diskussionsforen.