BERLIN (dpa-AFX) - Die Smartphone-Bank N26 richtet ihr Produkt-Angebot auf die neuen Verbrauchergewohnheiten in der Corona-Pandemie und den drastischen Rückgang bei Urlaubs- und Geschäftsreisen aus. Das kündigte das Unternehmen am Dienstag in Berlin an. Die Änderungen betreffen vor allen die kostenpflichtigen Konto-Typen des Start-ups.

"Die bisherigen kostenpflichtigen Premium-Konten haben sich mit einer Reiseversicherung und günstigen Wechselkursen vor allen an den Bedürfnissen von Vielreisenden orientiert", sagte N26-Mitbegründer Valentin Stalf der Deutschen Presse-Agentur. "Mit dem neuen Premium-Konto N26 Smart richten wir uns nicht an die Vielreisenden, sondern an diejenigen, die ihre Sparziele möglichst bequem von zu Hause aus erreichen wollen, auch mit Gemeinschaftskonten."