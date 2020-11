Brent-Rohöl zeitweise auf Acht-Monatshoch

Anzeige

London 24.11.2020 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag weiter nach oben. Brent-Rohöl erreicht zeitweise das höchste Niveau seit acht Monaten. Die Marktteilnehmer reagieren optimistisch auf die jüngsten Impfstoff-Daten und die Fortschritte in den USA.



In den USA ist in der Nacht zu einer überraschenden Entwicklung gekommen, die bei den Marktteilnehmern Optimismus schürt, dass es doch so etwas wie eine normale Amtsübergabe geben kann. Die zuständige Behörde hat den Wahlsieg Bidens anerkannt, so dass nun die Übergabe des Amtes vorbereitet werden kann. Wahlsieger Biden wird nun Zugang zu Infrastruktur und Informationen der Regierung erhalten. Der Wahlverlierer ist derweil bestrebt, für Biden verbrannte Erde zu hinterlassen, mit teils schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft.