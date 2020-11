Polyphor erhält von der Cystic Fibrosis Foundation einen Förderbetrag von bis zu 3,3 Mio. USD zur Unterstützung der klinischen Entwicklung des inhalierbaren Antibiotikums Murepavadin

- Die Förderung wird zur Finanzierung einer geplanten Phase-Ib/IIa-Studie mit inhalierbarem Murepavadin dienen, einem Antibiotikum der neuen Klasse zur Behandlung chronischer Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Mukoviszidose

- Das Entwicklungsprogramm wird derzeit gemeinsam von Polyphor und der Europäischen «Innovative Medicines Initiative» (IMI) bis zum Ende der geplanten Phase-Ia-Studie finanziert

Polyphor (SIX: POLN) gab heute eine Finanzierungsvereinbarung mit der Cystic Fibrosis Foundation (CFF) bekannt, um die klinische Entwicklung von inhalierbarem Murepavadin, einer neuartigen Antibiotikaklasse für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Mukoviszidose voranzutreiben. Inhalierbares Murepavadin ist ein hochwirksames und selektives Antibiotikum gegen Pseudomonas aeruginosa, einschliesslich multiresistenter Stämme. Mukoviszidose ist durch chronische bakterielle Infektionen und schwere Entzündungen gekennzeichnet, die zu einer fortschreitenden Verschlechterung der Lungenfunktion führen.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Polyphor bis zu 3,3 Mio. USD zur Finanzierung einer klinischen Studie der Phase Ib/IIa mit inhalierbarem Murepavadin als Folgestudie zu einer Phase-Ia-Studie an gesunden Freiwilligen unter Einsatz der eFlow(R) Inhalations-Technology (PARI Pharma GmbH), deren Beginn unmittelbar nach der Genehmigung der Clinical Trial Application (CTA) geplant ist. Die Phase-Ib/IIa-Studie an Erwachsenen mit Mukoviszidose, in der die Sicherheit und Verträglichkeit (sowohl insgesamt als auch lokal) von inhalierbarem Murepavadin mit aufsteigender Dosierung untersucht wird, soll nach Abschluss der Phase-Ia-Studie voraussichtlich im vierten Quartal 2021 starten. Das Therapeutics Development Network (TDN) der Cystic Fibrosis Foundation wird den gesamten klinischen Entwicklungspfad für inhalierbares Murepavadin unterstützend begleiten.