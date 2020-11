Das WUSA Projekt war lange vernachlässigt. Mit 150,500 Hektar Land hat man eine riesiges Stück Land das nun voll aufgesucht werden kann.

Aguila American Gold ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Entdeckung von Gold und Silber in politisch sicheren Gerichtsbarkeiten konzentriert. Mit einem auf Rekordniveau befindlichen Goldpreis und einem Team mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Erschließung ist Aguila in der Lage, für alle Interessengruppen einen enormen Mehrwert zu schaffen. Hauptfokus liegt zurzeit auf dem epithermale Goldprojekt WUSA innerhalb der Western Cascades im US-Bundesstaat Oregon.

Projekt

WUSA-Goldprojekt:

Erst Ende Juli 2020 sicherte sich Aguila American Gold durch eine Joint Venture Partnerschaft mit dem größten privaten Landbesitzer der USA Zugang zu den Mineralrechten für ein großes in Privatbesitz befindliches Stück Forstland in den Western Cascade Ranges von Oregon. Das zu 80% im Besitz befindliche epithermische Goldsilberprojekt „WUSA Gold Project“ ist ein bohrfertiges, epithermische Goldsilberprojekt im Distriktmaßstab und bietet Zugang zu einem 70.000 Hektar großen Landabschnitt. Das Projektgebiet liegt unmittelbar südöstlich der Gemeinde Cottage Grove in Zentral-West-Oregon und ist über forstwirtschaftliche Straßen erreichbar. Zudem verläuft der Interstate 5 Freeway ganz in der Nähe, was für eine hervorragende Verkehrsanbindung sorgt. Trotz exzellenter Aussichten und dem direkt angrenzenden Bergbaubezirk Bohemia, in dem im 19. Jahrhundert ein Goldrausch stattfand und in dem nach wie vor Placer-Gold abgebaut wird, lag das WUSA-Projekt 70 Jahre lang unerforscht hinter verschlossenen Toren. Dennoch wurden bereits drei goldmineralisierte Gebiete definiert: Scorpion-Cinnabar, Huckleberry und Walker Creek.

Der Fokus von Aguila American Gold liegt zunächst auf dem Zielgebiet „Scorpion-Cinnabar“, denn dort wurden bereits 1.200 Bodenproben mit bis zu bis 5,51 Gramm pro Tonne Gold entnommen. Der anomale Trend umfasst dort 2,2 km x 400 m mit Nord-Süd-Ausrichtung unmittelbar südlich der Quecksilber-Mine Black Butte (mit einer geringen Sulfidierung, was ein ausgezeichneter Hinweis auf einen epithermischen Fund ist. Erste Bohrungen darauf sind auch bereits in Planung, denn am 5. November 2020 gab das Unternehmen die Unterzeichnung eines Bohrvertrags bekannt und Start soll bereits Mitte November sein. Die Bohrungen werden von American Drilling Corp., einem der führenden amerikanischen Bohrunternehmen, durchgeführt. Das vertraglich vereinbarte Programm umfasst 750 Meter in bis zu fünf Löchern, die aufgrund positiver Ergebnisse erweitert werden können. Das Scorpion-Cinnabar-Gebiet wurde 2015 vom Landbesitzer entdeckt und zudem sogar bereits mit einem Bohrloch getestet. Das Loch SDH-001-18 schnitt dabei zwei mineralisierte Intervalle, einschließlich äußerst vielversprechender 0,6 m bei 3,25 g / t Au und 27,3 g / t Ag. Die zugelassenen Bohrstellen ermöglichen dabei Bohrtests über eine Streichlänge von ca. 1,8 km und mit den ersten Ergebnissen wird noch dieses Jahr gerechnet.