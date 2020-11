---------------------------------------------------------------------------

GBC Research bewertet 5,75%-Anleihe von Wohnimmobilienspezialisten GECCI mit "überdurchschnittlich attraktiv"



- Innovatives Geschäftsmodell mit planbaren Mieteinnahmen sorgt für zuverlässige Cashflows



- Aussichtsreiche Positionierung im attraktiven Markt für Wohnimmobilien

- Kapitaldienstfähigkeit und über die gesamte Laufzeit

- Überdurchschnittliche Bonitätskennzahlen erwartet



Nettlingen, 24. November 2020: Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E46C5) der Gecci Investment KG mit einem festen Zinssatz von 5,75 % p.a. wird von GBC Research mit "überdurchschnittlich attraktiv" bewertet. Die GECCI Gruppe realisiert bezahlbaren Wohnraum außerhalb der teuren Innenstädte innerhalb eines einzigartigen Konzepts und finanziert den Bau der Objekte unter anderem über Unternehmensanleihen. Das Geschäftsmodell sei innovativ und das Marktumfeld attraktiv, so die Analysten. Auf Basis der GBC-Schätzungen für Umsatz und Ertrag sei die Kapitaldienstfähigkeit über die gesamte Laufzeit der Unternehmensanleihe gegeben. In Verbindung mit den Anleihekonditionen, vergeben die Analysten in ihrer aktuellen Studie 4 von 5 Falken. Dies entspricht einer "überdurchschnittlichen Attraktivität". GECCI-Anleihe kann an der Börse Frankfurt ab 1.000 Euro und zu einem Kurs von 100 % gekauft werden.



Aus Sicht von GBC lassen sich durch die hohe Planbarkeit der Mieteinnahmen zuverlässige Cashflows generieren. Neben der Kapitaldienstfähigkeit sollten auch die Bonitätskennzahlen von GECCI in den kommenden Jahren im Wesentlichen über dem Marktdurchschnitt liegen. Gleichzeitig weise die Gesellschaft einen marktkonformen Verschuldungsgrad auf.

Die GECCI Gruppe agiere in einem äußerst attraktiven Markt mit einem sehr hohen Nachfrageüberhang an Wohnimmobilien. An den guten Rahmenbedingungen sollte sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern. Mit der eigens entwickelten Mietübereignung dürfte die GECCI Gruppe gut im Markt für Bauherren positioniert sein und für eine große Zielgruppe eine wettbewerbsfähige Alternative zur Bankfinanzierung und dem Mietkauf darstellen. Die Vollständige Studie zum Download: www.more-ir.de/d/21867.pdf