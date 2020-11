IL MAKIAGE, die am schnellsten wachsende Beauty Brand in den USA, kommt nach Deutschland

NEW YORK, 24. November 2020 /PRNewswire/ -- Eine Marke, die die Art und Weise, wie wir Make-up online kaufen in Frage stellt und in den USA Millionen Offline-Kunden zu Online Make-up Shoppern gemacht hat. Die Brand hat angekündigt, dass die Produkte ab 24. November 2020, ausschließlich über ihre Direct-to-Consumer-Website (www.ilmakiage.com), auch in Deutschland erhältlich sein wird. IL MAKIAGE wurde im Juni 2018 von den Geschwistern und Unternehmern Oran Holtzman (CEO) und Shiran Holtzman-Erel (Chief Product Officer) in den USA mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Art und Weise wie Menschen Beauty Produkte online einkaufen, vollständig zu verändern.

Gemeinsam machten sie sich auf den Weg, eine umfassende, inklusive Make-up-Linie mit kompromissloser Liebe zum Detail aufzubauen, die den Geist mutiger Menschen aus aller Welt einfängt. IL MAKIAGE ist aktuell die am schnellsten wachsende Beauty Brand und am zweitschnellsten wachsende E-Commerce* Brand in den USA, mit ikonischer Produktpalette einschließlich der Woke Up Like This Foundation mit über 150.000 Kunden-Bewertungen - das am häufigsten bewertete Online-Beauty-Produkt in den USA.

„Meine Schwester und ich wollten mit der Hilfe von Technologie eine umfassende, hochwertige Beauty-Line für jeden kreieren. Schon zu Beginn hatten wir uns entschlossen, eine digital-native Beauty-Brand aufzubauen, da wir davon überzeugt sind, dass die Beauty Kategorie bereit ist für digitale Disruption. Für uns machten weniger als 10% Online-Einkäufe bei einer Kategorie mit derart großer gesellschaftlicher Präsenz einfach keinen Sinn. Wir wussten, dass die Online-Beautyindustrie kaputt war. Mit fortschrittlicher Technologie und branchenführender Forschung und Entwicklung haben wir die am schnellsten wachsende Beauty-Brand in den USA aufgebaut. Nach unserem unglaublichen Launch-Erfolg in Großbritannien im Mai 2020 wussten wir, dass unser erster nicht englisch-sprachiger Markt Deutschland sein musste. Als Zentrum für Make-up-Enthusiasten ist ein natürlicher nächster Schritt für uns und wir freuen uns sehr, die deutschen Kunden dabei zu unterstützen, in 2020 statt in-store Online zu kaufen – die Zeit ist reif dafür." - Oran Holtzman, Co-Founder und CEO

Als Teil des Tech-First-Ansatzes der Marke, hat IL MAKIAGE den PowerMatch-Algorithmus entwickelt - einen einzigartigen Algorithmus, der maschinelles Lernen verwendet, um Beauty Complexion Produkte (Foundation, Concealer etc.) präzise abzustimmen, ohne jemals das Gesicht des Verbrauchers gesehen zu haben. Über ein Jahr lang kombinierten die Data Science, R&D- und Engineering-Teams von IL MAKIAGE die Ergebnisse von Hunderttausenden von Datenpunkten und Informationen zu 700 verschiedenen Hauttonkombinationen, um den PowerMatch-Algorithmus zu kreieren. Bislang haben mehr als 15 Millionen Nutzer an dem PowerMatch-Quiz der Marke teilgenommen, das sich durch maschinelles Lernen täglich weiter verbessert.

Kunden können einen kompletten Look shoppen - mit Hilfe der umfangreichen IL MAKIAGE Influencer- und Makeup Artist-Community, die perfekt die DNA der Marke verkörpert und authentischen Content kreiert. IL MAKIAGE launcht in Deutschland mit einer Vielzahl lokaler Tastemaker, Influencer und Make-up Artists (von mikro bis makro), die, exklusiv für die Plattform der Marke, einzigartige Looks kreieren.

IL MAKIAGE Produkte sind Cruelty Free, Paraben-free and Phthalate-free



