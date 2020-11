Nikkei startet sein neues "Virtual Global Forum International Financial Hub" zur Rolle Japans

Offizielle Website: https://www.global-nikkei.com/nvgfif_en/Bitte scannen Sie den QR-Code:https://kyodonewsprwire.jp/img/202011116995-O3-h3cBvgbwAls Redner sind angemeldet: Kurt Tong, ehemaliger US-Generalkonsul von Hongkong;James G. Stavridis, Geschäftsführer der Carlyle Group; Sir Roger Gifford,Vorsitzender des Green Finance Institute der Stadt London; Yuriko Koike,Gouverneur von Tokio und Yasutoshi Nishimura, der japanische Minister fürwirtschaftliche Wiederbelebung.Hinzu kommen Führungskräfte von Banken und Wertpapierfirmen wie Mizuho, SMBC,Nomura und Daiwa.Die Veranstaltung wird von Nikkei ausgerichtet und von der Editor-at-Large undKorrespondentin der Financial Times, Gillian Tett, dem ehemaligen HerausgeberLionel Barber, Professor Heizo Takenaka von der Toyo-Universität und demVorsitzenden des Nikkei-Redaktionsausschusses Akio Fujii moderiert.Da Hongkong nach der Einführung eines strengen Sicherheitsgesetzes durch Pekingmit seinem Status als "Ein Land, zwei Systeme" hadert, hat der japanischePremierminister Yoshihide Suga seine Absicht erklärt, Japan zu eineminternationalen Finanzzentrum zu machen. Ein wichtiges Ziel dabei wird es sein,die Wirtschaft des Landes nach der COVID-19-Pandemie wiederzubeleben. Dazusollen internationale Finanzinstitutionen davon überzeugt werden, hier ihrenregionalen Hauptsitz einzurichten. Gleichzeitig sollen Investitionen undqualifizierte Arbeitskräfte angezogen werden.Welche Reformen muss Japan durchführen, um diese neue Chance zu nutzen? Wiereformorientiert sind der öffentliche und der private Sektor?In dieser Sonderausgabe des "Nikkei Virtual Global Forum" konzentriert sichNikkei auf die Perspektiven und Herausforderungen, die Japan erwarten, und wirddabei von Experten aus den USA und dem Vereinigten Königreich unterstützt.Das kostenlose Forum findet am 2. Dezember von 8:30 bis 17:30 Uhr(Japan-Standardzeit, GMT +9, vorläufig) statt und wird simultan in Englisch undJapanisch übertragen. Um den Livestream zu sehen, ist eine Anmeldungerforderlich. Die Veranstaltung wird ab dem 8. Dezember um 21:00 Uhr(Japan-Standardzeit, GMT +9, vorläufig) zur späteren Ansicht archiviert.Zur Anmeldung für das Nikkei Virtual Global Forum klicken Sie bitte hier:https://www.global-nikkei.com/nvgfif_en/Weitere Details zu Nikkei Inc. finden Sie auf:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202011116995-O1-iLGX62G5.pdfPressekontakt:Mai NemotoPR-BüroNikkei Inc.Tel.: +81-3-3270-0251E-Mail: pr@nex.nikkei.co.jp*Anfragen zur Veranstaltung senden Sie bitte an:nvgf-if@creative-net.co.jpWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150794/4771926OTS: Nikkei Inc.