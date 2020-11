Wirtschaftskalender: Umfragedaten aus Deutschland und den Vereinigten Staaten

++ Europäische Märkte werden voraussichtlich höher eröffnen ++ CB-Verbrauchervertrauensindex für November sollte unter 100 fallen ++ EZB-Präsidentin und EZB-Chefvolkswirt halten Reden ++



Die Terminmärkte werden vor der Eröffnung der europäischen Kassasitzung höher gehandelt. Die Stimmung verbesserte sich, nachdem Trump der General Services Administration empfahl, mit dem Übergang zur Biden-Präsidentschaft zu beginnen. Der Wirtschaftskalender sieht heute überschaubar aus, aber die Investoren werden einige Reden von EZB-Beamten angeboten. Bemerkenswert ist, dass man davon ausgeht, dass das Biden-Team heute die Kandidaten für Schlüsselpositionen benennen wird, und dies könnte auch Auswirkungen auf die Märkte haben.

Die revidierten BIP-Daten für das 3. Quartal aus Deutschland wurden um 8:00 Uhr veröffentlicht. Mit +8,5% im Quartalsvergleich war die Headline besser als die +8,2%, die in der vorherigen Veröffentlichung signalisiert wurden. Der private Konsum lag über den Prognosen, während die Staatsausgaben und die Anlageinvestitionen die Schätzungen verfehlten.

10:00 Uhr | Deutschland | ifo-Geschäftsklimaindex für November. Erwartung: 90,8 / Vorwert: 92,7

16:00 Uhr | USA | CB-Verbrauchervertrauen für November. Erwartung: 98 / Vorwert: 100,9

22:40 Uhr | API-Bericht zu Rohöllagerbeständen

Wichtige Reden

13:00 Uhr | BoJ-Gouverneur Kuroda

14:15 Uhr | Schnabel von der EZB

15:00 Uhr | EZB-Präsidentin Lagarde

17:00 Uhr | Bullard von der Fed

18:00 Uhr | Williams von der Fed

18:45 Uhr | EZB-Chefvolkswirt Lane

18:45 Uhr | Clarida von der Fed

Wichtige US-Quartalsberichte

Best Buy (BBY.US) - vor Markteröffnung

Dell Technologies (DELL.US) - nach Börsenschluss

Dollar Tree (DLTR.US) - vor Markteröffnung

Hormel Foods (HRL.US) - vor Markteröffnung

HP (HPQ.US) - nach Börsenschluss



