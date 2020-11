Patient Safety Movement Foundation lanciert neues Verpflichtungsmodell zu Unterstützung von Mission Erreichung null vermeidbare Patiententodesfälle bis 2030

Der Schwerpunkt des ursprünglichen Modells der Patient Safety Movement Foundation konzentrierte sich darauf, die Verpflichtung der Gesundheitsorganisationen zu gewährleisten, sich um die Hauptursachen vermeidbarer Unfälle und Todesfälle in Gesundheitseinrichtungen zu kümmern. Die heutigen Aktualisierungen fordern die Organisationen stattdessen auf, sich zum Aufbau und Erhalt einer Grundlage für eine sichere und zuverlässige Versorgung zu verpflichten und kostenlose „Umsetzbare Lösungen zur Patientensicherheit“ (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) bereitzustellen, die evidenzbasierte Zusammenfassungen und Lösungen bewährter Verfahren, Bildungsressourcen und virtuelles Coaching umfassen, um Organisationen bei der Integration dieser bewährten Verfahren in ihre bestehenden Prozesse zu unterstützen.

„Im Rahmen unseres bisherigen Commitment-Modells haben unsere Partner in Kliniken und im Gesundheitswesen berichtet, dass sie zwischen 2012 und 2020 366.353 Leben retten konnten. Daraus lässt sich ersehen, dass die Verpflichtung zur Implementierung von Verfahren zur Vermeidung medizinischer Fehler und Todesfälle tatsächlich Leben rettet“, sagte David B. Mayer, MD, CEO der Patient Safety Movement Foundation. „Wir haben jedoch erkannt, dass für die Erreichung unseres endgültigen Ziels von null Todesfällen es Zeit für einen anderen Ansatz ist, bei dem die Schaffung einer Grundlage für Sicherheit im Mittelpunkt steht. Hier sehen wir Lücken bei der weltweiten Implementierung, und wir müssen die Gesundheitsorganisationen dabei unterstützen, sich auf die Grundlagen zu konzentrieren.“

Die Patient Safety Movement Foundation wird sich auf drei entscheidende Elemente fokussieren: eine am Einzelnen ausgerichtete Kultur der Sicherheit, ein Rahmenkonzept für ganzheitliche, kontinuierliche Verbesserungen, sowie ein effektives Modell für die Lebenserhaltung. Die interdisziplinär arbeitenden globalen Führungskräfte der Organisation haben APSS Blueprints, APSS Education und das virtuelle APSS Coaching ins Leben gerufen. Die APSS-Blueprints sind Zusammenfassungen von Best-Practice-Beispielen, in denen die neuesten Erkenntnisse zur Leistungsverbesserung zu einer Vielzahl von Themen wie Infektionen im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung, Arzneimittelsicherheit und sogar psychische Gesundheit zusammengefasst sind. Zu APSS Education gehören Videos, Webinars und Artikel zur Verbesserung der APSS Blueprints. Schließlich verbindet das APSS-Coaching alles mit kompetenten Beratern, die mit Organisationen des Gesundheitswesens zusammenarbeiten, um sie durch die Besonderheiten der Navigation bei der Verbesserung ihrer Prozesse zu begleiten. Zusammen ergänzen sich diese Angebote gegenseitig und ergeben so ein starkes Tool, das Kliniken zur Verbesserung der von ihnen geleisteten Versorgung nutzen können.