Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power kennt derzeit kein Halten mehr. Die Hoffnung auf einen Green-Deal mit der neuen Regierung der USA verleiht der Aktie regelrecht Flügel. Quasi täglich markiert die Aktie neue Rekorde und beschleunigt dabei immer weiter. Doch eine solche Rallye birgt auch Gefahren…

Mit dem aktuellen Schlusskurs von 26,87 US-Dollar markierte Plug Power ein neues Allzeithoch und konnte sich alleine am Montag um weitere zehn Prozent nach oben schrauben! Damit wächst das November-Plus weiter an. Seit Anfang des Monats verzeichnet der Kurs mittlerweile einen Gewinn von fast 92 Prozent. Die Aktie hat sich also innerhalb von nur drei Wochen fast verdoppelt!

Fazit: Die Wasserstoffbranche boomt derzeit wie nie zuvor. Plug Power war in den vergangenen Wochen der absolute Überflieger. Doch welche Aktie wird in den kommenden Wochen am stärksten steigen? Wir haben den gesamten Sektor analysiert und die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier lesen Sie, wo Sie die größten Gewinne erwarten können.