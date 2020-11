Offenbar wurde bei sämtlichen Fiat-Diesel-Motoren mit der Abgasnorm Euro 5 und Euro 6 die Abgasreinigung manipuliert – bereits seit 2008. Damit wären hunderttausende weitere Fahrzeuge vom Fiat-Abgasskandal betroffen.

Im Juli 2020 wurde der Sitz von FCA Deutschland in Frankfurt durchsucht, weil die Staatsanwaltschaft Frankfurt davon ausgeht, dass Fiat-Fahrzeuge vom Abgasskandal betroffen sind. Fiat wird verdächtigt, Abschalteinrichtungen in der Abgasreinigung zu nutzen, sodass die gesetzlichen Grenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten werden. Nach Angaben der Ermittler sollte es in Deutschland um mehr als 200.000 Fahrzeuge gehen, darunter viele Wohnmobile.

Fiat-Dieselskandal: Weit mehr Fahrzeuge betroffen als angenommen

Doch offenbar gingen die Abgasmanipulationen bei Fiat bereits viel früher los. Der Umweltexperte Axel Friedrich, der auch an der Aufarbeitung des VW-Abgasskandals beteiligt war, hatte die Manipulationen bei Fiat schon Anfang 2016 festgestellt – als Sachverständiger für die Deutsche Umwelthilfe. Das Kraftfahrt-Bundesamt bestätigte seine Testergebnisse. Friedrich geht davon aus, dass nicht nur die Wohnmobile von Fiat in den Abgasskandal verstrickt sind, sondern alle Euro-5- und Euro-6-Motoren, außer Euro 6dTemp und Euro 6d.

„Nach unserem Kenntnisstand sind alle Motoren von Fiat und Iveco, die in Campern eingebaut worden sind, vom Skandal betroffen – außer die, die nach der letzten Abgasnormen Euro 6d bzw.6dTemp zugelassen sind“, erklärt Friedrich in einem Interview. Dadurch werde die Umwelt verdreckt und die Gesundheit anderer gefährdet. Alle getesteten Fahrzeuge, die nicht über Euro 6d verfügen, hätten „auf dem Prüfstand andere Abgaswerte gezeigt als auf der Straße. Da ist es naheliegend, dass die anderen Motoren auch betroffen sind“, so Friedrich weiter.

Abgasmanipulationen bei Fiat bereits seit 2008

Der Fiat-Abgasskandal muss demnach schon 2008 begonnen haben. Es dürften also noch deutlich mehr Kunden des FCA-Konzerns vom Dieselskandal betroffen sein als angenommen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt waren in Deutschland am 1. Januar 2020 etwa 1,2 Millionen Fiat-Fahrzeuge zugelassen, davon fast 290.000 Fiat Ducato, die über reine Dieselmotoren verfügen. Weitere zwölf Fiat-Modelle sind als Dieselversion erhältlich. Jetzt drohen Fahrverbote oder Stilllegungen, weil die Fahrzeuge laut Staatsanwaltschaft nicht genehmigungsfähig sind.

Die Softwareupdates zur Lösung des Problems sieht Friedrich kritisch, weil das technisch nicht machbar sei: Wenn die falsche Hardware eingebaut worden sei, könne man nicht mehr viel machen, weil Stickoxid-, CO2-Emission und Spritverbrauch zusammenhängen: „Wenn ich bei den Stickoxiden etwas verbessern will, verschlechtere dafür eine andere Komponente. Ohne Hardware-Nachrüstung keine saubereren Autos“, so der Experte.

Mit welchen Folgen müssen Verbraucher jetzt rechnen?

In ganz Europa sind zahlreiche Klagen gegen Fiat und andere Autohersteller anhängig – viele gehen zugunsten der Verbraucher aus. Durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt wird auch Bewegung in den Fiat-Skandal kommen. Deshalb raten wir betroffenen Fiat-Besitzern, gegen den Hersteller zu klagen.

Der Europäische Gerichtshof hat im Juli 2020 geurteilt, dass betroffene Dieselkäufer auch in ihrem Heimatland gegen die Autohersteller klagen dürfen. Das bedeutet, Geschädigte im Dieselskandal können innerhalb der EU in dem Land klagen, in dem sie das Auto gekauft haben. Das erleichtert es Verbrauchern sehr, ihre Schadensersatzforderungen geltend zu machen.

Die Kanzlei VON RUEDEN vertritt bundesweit über 12.000 Diesel-Fahrer gegen die Autohersteller. Profitieren auch Sie von unserer Expertise im Abgasskandal und nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung, kontaktieren Sie uns unter der 030 – 200 590 770 oder per Mail an info@rueden.de. Wir informieren Sie gern über die aktuelle Rechtslage und unterstützen Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche.