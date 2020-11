RedHill Biopharma startet Phase-III-Studie zu RHB-204 als Erstlinientherapie gegen NTM-Erkrankungen

Tel Aviv, Israel und Raleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - RedHill

Biopharma evaluiert RHB-204 als eigenständige orale Erstlinientherapie für

pulmonale Infektionen durch nichttuberkulöse Mykobakterien (NTM) - eine seltene

Erkrankung, für die noch keine von der FDA genehmigte Erstlinientherapie

existiert.



Für die Phase-III-Studie sollen bis zu 125 Patienten an etwa 40 amerikanischen

Klinik-Standorten rekrutiert werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Mit der Kennzeichnung als Orphan Drug und QIDP festigt RHB-204 seinenStellenwert auf dem Markt als exklusives Arzneimittel für bis zu 12 Jahre nachFDA-Genehmigung. Außerdem qualifiziert sich das Präparat dadurch für einbeschleunigtes Zulassungsverfahren der FDA und die beschleunigte Überprüfung fürneue Anwendungsgebiete (NDA Priority Review).Das auf Biopharma-Anwendungen spezialisierte Unternehmen RedHill Biopharma Ltd.(https://www.redhillbio.com/RedHill/) (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" oder "dasUnternehmen") hat heute den Start einer Phase-III-Studie bekanntgegeben. DieStudie soll die Sicherheit und Wirksamkeit von RHB-204 als potenzielleeigenständige orale Erstlinientherapie bei pulmonalen Infektionen durch nichttuberkulöse Mykobakterien (NTM) bewerten, die durch den Mycobacterium avium-Komplex (MAC) hervorgerufen werden. Es handelt sich dabei um eine selteneErkrankung, für die noch keine von der FDA genehmigte Erstlinientherapieexistiert."NTM-Infektionen entkräften den Patienten. Sie hinterlassen in der Lunge Narben,rufen Fibrosen hervor, und führen dazu, dass im Organ Hohlräume oderAussackungen entstehen. Das kann wiederum ein tödliches Atemversagen nach sichziehen. Besonders anfällig für NMT sind Menschen, bei denen bereitsLungenerkrankungen wie eine Bronchiektasie oder eine COPD vorliegt", erklärtProf. Kevin Winthrop, MD, MPH, Professor of Infectious Diseases von der OregonHealth & Science University, der die Studie leitet . "NTM sindberühmt-berüchtigt dafür, dass sie gegen die meisten Antibiotika resistent sind.Entsprechend schwierig sind die Infektionen zu behandeln. Es gibt aktuell fürdie etwa 110.000 von NTM betroffenen Patienten in den USA keine von der FDAgenehmigte Erstlinientherapie. Bei der Studie haben wir die orale Verabreichungvon RHB-204 untersucht. Sollte sich der Ansatz als zielführend herausstellen,ist das unsere Chance, bei der Behandlung von NTM-Infektionen einen Durchbruchzu erreichen.""Die Therapie von NTM-Infektionen erfolgt mit unterschiedlichen Antibiotika.Außerdem ist eine ausgedehnte Behandlung notwendig - wegen möglicher Resistenzengegen die Medikamente"[1], so Aida Bibliowicz, die bei RedHill als VicePresident of Clinical Affairs arbeitet . "Bei vielen Patienten schlagen diese