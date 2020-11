Grande West präsentiert Design von Elektrofahrzeug Vicinity Lightning und beginnt mit Marketing für Lieferungen 2021

Vancouver (British Columbia), 24. November 2020. Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: GWTNF, FRA: 6LG) („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen für den Verkauf in Kanada und den USA, freut sich, die Spezifikationen des Elektrofahrzeugs Vicinity LightningTM bekannt zu geben, das nun in Kanada und den USA verkauft wird.