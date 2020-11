BARCLAYS belässt MUNICH RE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 269 auf 274 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gute Nachrichten zu Corona-Impfstoffen und die Klarheit über die US-Präsidentschaft wirkten sich positiv auf die Versicherungsbranche aus, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Münchener seien einer der am besten mit Kapital ausgestatteten und am breitesten aufgestellten Rückversicherer weltweit./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 00:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Münchener Rück Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de