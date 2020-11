Der Einstieg beim Deutschen Dax Konzern Linde kommt näher, wir haben den Zielbereich getroffen und warten nun auf den Rücksetzer zum Einstieg.

Linde: LIN // ISIN: IE00BZ12WP82

Im 19. Jahrhundert, als Carl von Linde durch revolutionäre Ideen in Sachen Kältetechnik Brauereien einen großen Dienst erwies, weil Bier nun viel besser haltbar war, hätte man über den Geschäftsbericht schreiben können: „Making our beer nonperishable“. (Unser Bier wird haltbar gemacht). Da lagen gerade turbulente Zeiten hinter dem Industriegasehersteller durch die Fusion mit der ehemaligen Tochter und späterem Konkurrenten Praxair. 1907 hatte Carl von Linde diese amerikanische Gesellschaft gegründet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie konfisziert und war von da an Teil des Chemiekonzerns Union Carbide, bis sie 1989 - Zufall oder nicht, es war das Jahr der großen Unabhängigkeiten - durch eigenen Börsengang frei wurde. Nun war man also wieder vereint, kann sich schon bald Weltmarktführer im Bereich Industriegase nennen, und mit großen Zahlen aufwarten: Trotz des jüngsten Stellenabbaus sorgen weltweit knapp 80.000 Menschen für einen Umsatz von 28,2 Milliarden Dollar. Darauf darf man doch schon mal mit einem Bierchen anstoßen, das dank Carl von Linde immer frisch und „nonperishable“ (haltbar) gezapft werden kann.

Historie

Für die Aktie errechneten wir im Oktober einen Zielbereich zwischen €173.4 und €186.4. Unsere Prognose im Oktober besagte das Anfang November der Zielbereich erreicht werden würde.

LINDE AKTIE // 18.10.2020

Tatsächlich hielt sich der Kurs perfekt an die prognostizierte Bewegung. Die grüne Box wurde im November angelaufen und, wie berechnet, nach oben verlassen.

Auf dem zweiten Chart können Sie genau sehen wie der Kurs sich seitdem verhalten hat und was nun aktuell unsere nächste Prognose ist.

LINDE AKTIE // 20.11.2020

Wie geht es jetzt also weiter und was werden wir tun?

Primärszenario // 54%

Die Bullen führten wie prognostiziert, die Aktie bis zum Kurs von €226.4. Diese wichtige Impulsbewegung ist unserer Ansicht nach nun abgeschlossen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 54% rechnen wir nun mit einem Fortlauf der bereits eingesetzten Zwischenkorrektur. Sie wird die Aktie auf Preise um die €200.0 oder etwas tiefer führen. Dort werden wir unseren Einstieg vornehmen. Im Anschluss rechnen wir mit dem impulsiven Anstieg der Aktie über den Wert von €226.4 hinaus.

Alternativszenario // 46%

In unserer Alternative mit der Wahrscheinlichkeit von 46% holen die Bullen jetzt nochmals Luft. Sie beenden die aktuelle Zwischenkorrektur und lassen ihre neue Impulsbewegung nach oben über den Wert von €226.4 laufen. Für uns spielt das aber keine wesentliche Rolle, weil wir damit rechnen, dass diese Impulsbewegung zum Teil wieder zurückgenommen wird. In beiden Szenarien nutzen wir den Boden für den Einstieg - im ersten Szenario auf einem etwas tieferen Level, im zweiten Szenario auf einem etwas höheren.

