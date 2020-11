München (ots) -



- Reine Kfz-Haftpflicht im Schnitt 46 Prozent günstiger als Vollkasko

- Mit innovativem FotoCHECK in zwei Minuten die Kfz-Versicherung wechseln

- Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen



Jeder Pkw benötigt in Deutschland eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Sie ist

gesetzlich vorgeschrieben und kommt für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

auf, die dem Geschädigten entstehen. Halter, die einen zusätzlichen Schutz für

den eigenen Pkw möchten, können eine Teil- oder Vollkaskoversicherung

abschließen. Eine reine Kfz-Haftpflichtversicherung ist im Schnitt 46 Prozent

günstiger als eine Vollkaskoversicherung, Teilkaskoschutz kostet 27 Prozent

weniger als der Vollkaskoschutz.1)









Die Teilkaskoversicherung bietet einen umfangreicheren Schutz zur reinen

Kfz-Haftpflicht und kommt für Schäden durch Diebstahl, Brand und Explosion,

Sturm, Blitzschlag, Hagel und Überschwemmung sowie bei Glasbruch auf.



Daneben sind auch Unfälle mit Haarwild und Marderbiss versichert. Bei

Wildunfällen sollten Verbraucher auf den Einschluss aller Tierarten achten und

bei Marderbiss auch Folgeschäden mitversichern. Das kostet nur wenig mehr. (http

s://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/kfz-versicherung%3A-nur

-fuenf-prozent-aufpreis-fuer-erweiterte-wildschadendeckung-1514/)



Kfz-Vollkaskoversicherung kommt für selbst verursachte Schäden am eigenen

Fahrzeug auf



Die Kfz-Vollkaskoversicherung kommt zusätzlich zu allen Teilkaskoschäden auch

für selbst verursachte Unfallschäden am eigenen Pkw auf. Darüber hinaus zahlt

sie bei Vandalismus. Vor allem für neue Pkw ist eine Vollkaskoversicherung

ratsam.



"Kann der Kfz-Halter sein Auto nach einem Totalschaden nicht aus eigenen Mitteln

ersetzen, ist auch für älte Pkw eine Vollkaskoversicherung sinnvoll" , sagt Dr.

Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.



Mit innovativem FotoCHECK in zwei Minuten die Kfz-Versicherung wechseln



CHECK24 hat den innovativen FotoCHECK (https://www.check24.de/unternehmen/presse

/pressemitteilungen/innovation-fotocheck%3A-kfz-versicherung-wechseln-in-zwei-mi

nuten--1507/) entwickelt, der den Kfz-Versicherungsvergleich stark vereinfacht

und beschleunigt. Kunden fotografieren oder scannen einfach ihren bestehenden

Versicherungsschein oder ihre Beitragsrechnung und alle verfügbaren Angaben

werden automatisch übernommen. So sparen sie sich die mühsame Dateneingabe von

über 50 Merkmalen und ein Versicherungsvergleich bzw. -wechsel ist damit in nur

zwei Minuten möglich.



