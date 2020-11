Die braungelockte Isabel Díaz Ayuso redet oft wie unter Drogen, schaut selten direkt in die Kamera und wird von vielen nicht ernst genommen. Kritiker in ihrem Heimatland vergleichen sie mit Donald Trump, mit dem sie nicht nur die Twitter-Leidenschaft teilt. Aber in diesen Tagen gewinnt die Madrider Regional-Präsidentin viele Fans, da sie Mut bewiesen und

Der Beitrag Die spanische Haupstadt lässt alles offen. Geht auch. erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stefanie Claudia Müller.