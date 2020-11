In Verbindung mit der Europäischen Wasserstoffwoche (European Hydrogen Week) präsentierte der weltweit führende Motorenhersteller Cummins Inc. (NYSE: CMI) heute neue Umfrageergebnisse, die zeigen, dass über die Hälfte der Pendler in Großbritannien bereit wären, mit einem wasserstoffbetriebenen Zug oder Bus zu fahren, um ihren Carbon Footprint zu verkleinern und Emissionen zu verringern. Fast die Hälfte der Pendler in Belgien und Deutschland äußerten ebenfalls diese Ansicht. Diese neuen Daten wurden im Rahmen einer im Oktober 2020 durchgeführten Umfrage erhoben, an der 6.000 Befragte in Belgien, Deutschland und Großbritannien teilnahmen.

„Es ist ermutigend zu sehen, dass Bürger und Regierungen in Europa den Schwerpunkt auf Klimaschutz legen und sich dabei bewusst sind, dass Investitionen in Wasserstofftechnologien ein Weg zur Verbesserung der Umwelt und zur Stimulierung der wirtschaftlichen Erholung von den Auswirkungen von COVID-19 sind“, so Amy Adams, Vice President of Fuel Cell & Hydrogen Technologies bei Cummins. „Die EU und Großbritannien haben beide versprochen, das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Deshalb haben politische Entscheidungsträger und Bürger ein echtes Bedürfnis, gemeinsam etwas in diese Richtung zu bewegen. Wasserstoff ist ein Schlüsselelement des Lösungsportfolios von Cummins, das zum Erfolg unserer Kunden betragen soll und ein Weg darstellt, das Ziel „Null-Emissionen“ zu erreichen.”