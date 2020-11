Der nächste Crash kommt bestimmt – so bekommst du deine Emotionen in den Griff

Vielleicht hast du bei einem Börsenabschwung selbst schon mal eine sehr emotionale Entscheidung getroffen, die du später bereut hast. Es gibt einige Phänomene an der Börse, vor denen man sich und die eigenen Investments möglichst schützen sollte. Welche das sind und wie du sie überlistest, erfährst du in diesem Artikel.

Der nächste Crash kommt bestimmt

Zu einem Crash kommt es an den Börsen immer wieder. So ein ausgewachsenes Börsenbeben haben wir gerade hinter uns: Im Februar/März erlebte der Dax mit einem Verlust von 32 % in knapp drei Wochen das schwärzeste Börsenkapitel in seiner 33-jährigen Geschichte. Nie zuvor stürzte er in so kurzer Zeit so stark ab.

Dabei ordnen sich Crashs natürlich nicht einem regelmäßigen Rhythmus unter. Trotzdem versuchen berühmt-berüchtigte Crashpropheten und Börsengurus immer wieder, solche Börsenabschwünge vorherzusagen. Doch sie liegen meist falsch oder landen höchstens mal vereinzelt einen Glückstreffer. Das liegt ganz einfach daran, dass so viele Faktoren einen Einfluss auf die Börsenkurse haben. Da ist es schier unmöglich, verlässliche Prognosen abzugeben.

Über Aktionismus und Herdentrieb

Dass wir an der Börse oft emotional reagieren, hängt also meist auch damit zusammen, dass die Kurse urplötzlich und unerwartet auf Talfahrt gehen und wir das Gefühl haben, nun schnell handeln zu müssen. Dabei ist es gerade in solchen Situationen oft am besten, einfach die Füße stillzuhalten und nichts zu tun. Da wären wir auch gleich bei der ersten Verhaltensweise, die du tunlichst vermeiden solltest: Aktionismus.

Wenn die Kurse einbrechen und die Stimmung an der Börse unvermittelt von Euphorie in Panik umschlägt, ändern viele Anleger zu schnell ihre Strategie, kaufen oder verkaufen Aktien überstürzt und werfen die eigenen Ziele oder Verlustgrenzen einfach über Bord.

Hört man noch dazu ständig davon, dass andere Anleger ihre Aktien abstoßen, neigt man mitunter dazu, ebenfalls auszusteigen, weil man verunsichert ist. Dieses Phänomen nennt man Herdentrieb. Er kann ebenso gefährlich sein wie Aktionismus.

Die gute Nachricht: Laut Experten, die sich mit Behavioral Finance und Neurofinanz befassen, kann man solche Situationen und die eigenen emotionalen Reflexe trainieren. Man kann lernen, die Situation rechtzeitig zu erkennen, um dann diszipliniert zu bleiben.