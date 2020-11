Altenberge/Lyon (ots) - Eignet sich meine Papierverpackung für den Kompost? Oder

gehen von ihr Risiken für die Umwelt aus? Diese Fragen spielen für den

Verbraucher bei der Kaufentscheidung eine immer größere Rolle, so dass das Thema

auch für Verpackungshersteller an Bedeutung gewinnt. Antworten darauf liefern

die Expertinnen und Experten des internationalen Analytik-, Prüf- und

Beratungsunternehmens WESSLING: Sie untersuchen in dem neu eröffneten WESSLING

GreenLab, welche Materialien sich im Kompost auf natürliche Weise abbauen - und

liefern Verpackungsherstellern damit wichtige Informationen dazu, wie sie ihre

Produkte in puncto Nachhaltigkeit noch weiter optimieren können. Das in Lyon

ansässige Labor ist damit eines der ersten in Frankreich, das sich

ausschließlich mit der Kompostierbarkeit und biologischen Abbaubarkeit von

Produkten beschäftigt.



Mit den Kompostierbarkeitstests wird geprüft, ob Materialien im Kompost ohne

negative Auswirkungen auf die Umwelt wieder in die Erde eingebracht werden

können. Das Team des WESSLING GreenLab testet überwiegend

Lebensmittelverpackungen aus Papier, mit oder ohne Kunststoff- oder

Paraffinpapierfenster.







Lösungen



Die Entstehungsgeschichte des neuen Labors ist eine ganz besondere: Der WESSLING

Kunde und Verpackungshersteller für Papier, Karton und Backlösungen Gault &

Frémont hat sich zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen seiner Produkte auf die

Umwelt bestmöglich zu begrenzen. "Durch die bereits langjährige und

vertrauensvolle Zusammenarbeit wurden wir mit unserer analytischen Expertise für

das Vorhaben mit ins Boot geholt", erklärt Diana Weßling, Sprecherin des

Familienunternehmens. "Die Einrichtung des neuen WESSLING Labors war somit eine

Reaktion auf ganz konkrete Kundenbedürfnisse und wurde dadurch maßgeblich

gefördert."



Auf insgesamt 70 m² neu geschaffener Laborfläche wird heute die Analytik und

Dokumentation mit modernstem Instrumentarium komplett digital durchgeführt. Zu

diesem Zweck ist das WESSLING GreenLab mit einem Bildschirm zur Kontrolle der

Versuche ausgestattet. Darüber hinaus wurde ein digitales

Informations-Übertragungssystem eingerichtet, das speziell zur automatischen

Überwachung der Versuchsbedingungen in den Probenbehältern dient.



Reale Bedingungen durch konstante Temperatur und Dunkelheit



Das Labor ist räumlich zweigeteilt und besteht aus einem 30 m² großen Bereich

für die Probenvorbereitung und einem 40 m² großen Analytikraum, in dem die

Proben anschließend platziert werden. Letzterer wird gezielt in Dunkelheit

gehalten, um die realen Bedingungen eines Kompostierungsprozesses nachzustellen.

Eine weitere Besonderheit des Labors: Es verfügt über spezielle abgedichtete

Wände, die es ermöglichen, eine konstante Innentemperatur von 25°C

aufrechtzuerhalten. Beides sind Grundvoraussetzungen, um die Bedingungen der

Normen für Kompostierbarkeits- und biologische Abbaubarkeitstests in

verschiedenen Umgebungen zu erfüllen.



Um industrielle Kompostierungsbedingungen zu simulieren, führt das WESSLING

GreenLab biologische Abbautests in einem auf 58°C eingestellten Ofen durch. Das

Labor verfügt außerdem über eine Wachstumskammer für ökotoxikologische Tests an

Pflanzen. In der Kammer werden alle für die richtige Entwicklung der Pflanzen

notwendigen Parameter kontrolliert. Diese Tests sind notwendig, um

sicherzustellen, dass Kompost, der abgebautes Material enthält, die

Pflanzenentwicklung nicht beeinträchtigt.



Ausbaustufen bereits in Planung: Kompostierbarkeit von Besteck, Beutel oder

Mulchfolie



"Wir sind sehr stolz auf unser neues Labor. Die kontinuierliche Verbesserung von

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind nicht nur Kernkompetenzen unserer

Leistungen am Markt, sondern gleichzeitig unser zentrales Unternehmensziel. Mit

dem WESSLING GreenLab führen wir beides auf einzigartige Weise zusammen und

entwickelt uns gemeinsam mit unserem Kunden weiter", so Jean-François Campens,

Geschäftsführer von WESSLING France. "Nach dem erfolgreichen Start des Labors

planen wir natürlich parallel schon die nächsten Ausbaustufen. Zukünftig sollen

die Tests auf andere Produktgruppen wie Besteck, Beutel oder Mulchfolie

ausgedehnt werden. Insbesondere Kunststoff- oder Bio-Materialien werden dann im

Fokus stehen." - Es bleibt also weiterhin spannend!



Weitere Nachhaltigkeitsprüfungen im WESSLING Portfolio



Die neuen Services sind nicht die einzigen Nachhaltigkeitsprüfungen, die das

Unternehmen im Portfolio hat. So untersucht WESSLING auch als Partner des

Umweltsiegels Flustix Produkte, in diesem Fall hinsichtlich Plastikfreiheit und

des Einsatzes recycelter Rohstoffe.



Pressekontakt:



Pia Hustert

WESSLING GmbH

-Corporate Communications-

Oststraße 1, 48341 Altenberge

Tel. 02505 89-552

mailto:pia.hustert@wessling.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136529/4771962

OTS: WESSLING GmbH





Enge Kundenbindung führt zu Kooperation in der Entwicklung nachhaltigererLösungenDie Entstehungsgeschichte des neuen Labors ist eine ganz besondere: Der WESSLINGKunde und Verpackungshersteller für Papier, Karton und Backlösungen Gault &Frémont hat sich zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen seiner Produkte auf dieUmwelt bestmöglich zu begrenzen. "Durch die bereits langjährige undvertrauensvolle Zusammenarbeit wurden wir mit unserer analytischen Expertise fürdas Vorhaben mit ins Boot geholt", erklärt Diana Weßling, Sprecherin desFamilienunternehmens. "Die Einrichtung des neuen WESSLING Labors war somit eineReaktion auf ganz konkrete Kundenbedürfnisse und wurde dadurch maßgeblichgefördert."Auf insgesamt 70 m² neu geschaffener Laborfläche wird heute die Analytik undDokumentation mit modernstem Instrumentarium komplett digital durchgeführt. Zudiesem Zweck ist das WESSLING GreenLab mit einem Bildschirm zur Kontrolle derVersuche ausgestattet. Darüber hinaus wurde ein digitalesInformations-Übertragungssystem eingerichtet, das speziell zur automatischenÜberwachung der Versuchsbedingungen in den Probenbehältern dient.Reale Bedingungen durch konstante Temperatur und DunkelheitDas Labor ist räumlich zweigeteilt und besteht aus einem 30 m² großen Bereichfür die Probenvorbereitung und einem 40 m² großen Analytikraum, in dem dieProben anschließend platziert werden. Letzterer wird gezielt in Dunkelheitgehalten, um die realen Bedingungen eines Kompostierungsprozesses nachzustellen.Eine weitere Besonderheit des Labors: Es verfügt über spezielle abgedichteteWände, die es ermöglichen, eine konstante Innentemperatur von 25°Caufrechtzuerhalten. Beides sind Grundvoraussetzungen, um die Bedingungen derNormen für Kompostierbarkeits- und biologische Abbaubarkeitstests inverschiedenen Umgebungen zu erfüllen.Um industrielle Kompostierungsbedingungen zu simulieren, führt das WESSLINGGreenLab biologische Abbautests in einem auf 58°C eingestellten Ofen durch. DasLabor verfügt außerdem über eine Wachstumskammer für ökotoxikologische Tests anPflanzen. In der Kammer werden alle für die richtige Entwicklung der Pflanzennotwendigen Parameter kontrolliert. Diese Tests sind notwendig, umsicherzustellen, dass Kompost, der abgebautes Material enthält, diePflanzenentwicklung nicht beeinträchtigt.Ausbaustufen bereits in Planung: Kompostierbarkeit von Besteck, Beutel oderMulchfolie"Wir sind sehr stolz auf unser neues Labor. Die kontinuierliche Verbesserung vonUmweltschutz und Nachhaltigkeit sind nicht nur Kernkompetenzen unsererLeistungen am Markt, sondern gleichzeitig unser zentrales Unternehmensziel. Mitdem WESSLING GreenLab führen wir beides auf einzigartige Weise zusammen undentwickelt uns gemeinsam mit unserem Kunden weiter", so Jean-François Campens,Geschäftsführer von WESSLING France. "Nach dem erfolgreichen Start des Laborsplanen wir natürlich parallel schon die nächsten Ausbaustufen. Zukünftig sollendie Tests auf andere Produktgruppen wie Besteck, Beutel oder Mulchfolieausgedehnt werden. Insbesondere Kunststoff- oder Bio-Materialien werden dann imFokus stehen." - Es bleibt also weiterhin spannend!Weitere Nachhaltigkeitsprüfungen im WESSLING PortfolioDie neuen Services sind nicht die einzigen Nachhaltigkeitsprüfungen, die dasUnternehmen im Portfolio hat. So untersucht WESSLING auch als Partner desUmweltsiegels Flustix Produkte, in diesem Fall hinsichtlich Plastikfreiheit unddes Einsatzes recycelter Rohstoffe.Pressekontakt:Pia HustertWESSLING GmbH-Corporate Communications-Oststraße 1, 48341 AltenbergeTel. 02505 89-552mailto:pia.hustert@wessling.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136529/4771962OTS: WESSLING GmbH