"Die Nachfrage nach der virtuellen Vernetzung ist groß", sagt Dr. JuliaBellinghausen, Leiterin des IPD. "Wir konnten bereits eine große Anzahl anKontakten zwischen Importeuren und unseren Partnerunternehmen vermitteln. Unddie Gespräche zwischen den potenziellen Geschäftspartnern sind sehr intensiv.Auch während der Pandemie sind wir mit den Produzenten in unseren Partnerländernim engen Kontakt und unterstützen sie bei ihrem Export nach Europa. Wir setzendas Screening der Exporteure fort und können so Kriterien wie Produktqualität,Exportfähigkeit und -kapazitäten gewährleisten.""Die COVID-19-Beschränkungen treffen den Außenhandel hart", erklärt Gregor Wolf,Mitglied der Hauptgeschäftsführung beim Bundesverband Großhandel, Außenhandel,Dienstleistungen e.V. (BGA), der gemeinsam mit der Entwicklungsorganisationsequa gGmbH den Aufbau des IPD initiiert hat. "Mit Hilfe der neugeschaffenenvirtuellen Plattformen können Importeure ihr Sourcing fortsetzen und Produzentenaus Entwicklungs- und Schwellenländern weiterhin neue Absatzmärkte finden. Somitschließt das IPD auch in diesen Zeiten eine strategische Lücke an derSchnittstelle von Entwicklungszusammenarbeit und Außenwirtschaft."Der virtuelle Messekalender des IPD für das neue Jahr ist bereits gut gefüllt.Die IPD Experten werden Produzenten aus den 13 IPD-Partnerländern auf zahlreicheMessen begleiten, darunter Fruit Logistica 2021, Biofach 2021, Carrefour du Bois2021, ITB Berlin 2021. Zudem sind weitere Matchmaking-Events des IPD zumBeispiel zu Schnittblumen und Lebensmittelzutaten und frischem Obst & Gemüse ausAfrika geplant.Pressekontakt:Import Promotion Desk (IPD), Dr. Julia Bellinghausen, Leiterin Import PromotionDesk, Tel.: +49 (0) 228 909 0081 61, E-Mail:bellinghausen@importpromotiondesk.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131496/4771968OTS: Import Promotion Desk (IPD)