Niederlande von Januar bis September 2020 wichtigster Importeur von Geflügelprodukten

Wiesbaden (ots) -



- 30,8 % des importierten Geflügelfleischs und 73,8 % der Hühnerei-Importe

stammten aus den Niederlanden

- 703 Millionen Stück Geflügel wurden 2019 in Deutschland geschlachtet

- Mehr als 173 Millionen Hühner, Puten, Enten und Gänse wurden 2016 als

Nutztiere in Deutschland gehalten

- Besonders Preise für lebendes Geflügel sanken in Folge der

Geflügelpest-Epidemie 2017



Mehrere europäische Länder melden derzeit steigende Zahlen von am

Vogelgrippe-Virus H5N8 erkrankten Tieren, darunter auch Deutschland und die

Niederlande. In dem Nachbarland gilt daher seit Ende Oktober eine Stallpflicht.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stammten von Januar bis

September 2020 die größten Importmengen von lebendem Geflügel, Geflügelfleisch

sowie frischen Hühnereiern aus den Niederlanden. So lag der niederländische

Anteil am gesamten Import von lebendem Geflügel bei 28,4 % und von

Geflügelfleisch bei 30,8 %. Fast Dreiviertel (73,8 %) aller Hühnerei-Importe

kamen in den ersten neun Monaten 2020 aus den Niederlanden.







415 Millionen Euro aus dem Nachbarland eingeführt. Deutschlands zweitwichtigster

Importhandelspartner für Geflügelfleisch im Jahr 2019 war Polen (185 476 Tonnen

Geflügelfleisch im Wert von mehr als 488 Millionen Euro). Insgesamt importierte

Deutschland im vergangenen Jahr 720 590 Tonnen Geflügelfleisch im Wert von mehr

als 1,6 Milliarden Euro. Weitere wichtige Handelspartner waren Frankreich,

Österreich und Belgien.



Mittlerweile melden auch landwirtschaftliche Betriebe hierzulande immer mehr

Fälle der Geflügelpest, die auch Vogelgrippe oder "aviäre Influenza" genannt

wird. Das könnte sich auch auf die deutschen Exporte auswirken. Denn der von

Wildvögeln verbreitete Virus gefährdet die Nutztierbestände an Enten, Gänsen,

Hühnern und Puten der betroffenen Länder. Die Menge an exportiertem

Geflügelfleisch lag 2019 unter den Importen: 474 898 Tonnen Geflügelfleisch im

Wert von 909 Millionen Euro wurden ausgeführt. Die meisten

Geflügelfleisch-Exporte aus Deutschland gingen im vergangenen Jahr in die

Niederlande, nach Frankreich sowie Dänemark und Österreich.



703 Millionen Hühner, Puten, Enten und Gänse wurden 2019 geschlachtet



Infektionen des Menschen mit den Vogelgrippe-Viren H5N8 oder H5N5 wurden laut

Friedrich-Löffler-Institut (FLI), dem Bundesforschungsinstitut für

Tiergesundheit, bislang nicht nachgewiesen. Für den Menschen gilt die

Für den Menschen gilt die Geflügelpest deshalb als ungefährlich. Zur Bekämpfung der Tierseuche gelten



