- +8,5 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)

- -3,9 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)

- -4,0 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 3. Quartal 2020 gegenüber dem 2. Quartal

2020 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 8,5 % gestiegen. Damit konnte

die deutsche Wirtschaft einen großen Teil des durch die Corona-Pandemie

bedingten massiven Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts im 2. Quartal 2020 wieder

aufholen. Allerdings lag das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP im 3.

Quartal 2020 noch um 4,0 % niedriger als im 4. Quartal 2019, dem Quartal vor der

globalen Corona-Krise. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis)

fiel der Anstieg des BIP im 3. Quartal 2020 etwas stärker aus als in der

Schnellmeldung am 30. Oktober 2020 berichtet (+8,2 %).





Aufholeffekte bei Konsum, Ausrüstungsinvestitionen und beim AußenhandelInfolge der massiven Rückgänge fast aller Verwendungsbereiche im 2. Quartal 2020gab es im 3. Quartal 2020 bei den preis-, saison- und kalenderbereinigtenErgebnissen teilweise zweistellige Wachstumsraten. Insbesondere die privatenKonsumausgaben trugen mit einem Anstieg von 10,8 % gegenüber dem Vorquartal zumWachstum im 3. Quartal 2020 bei. Auch der Staat erhöhte seine Konsumausgabengegenüber dem Vorquartal nochmals um 0,8 %, nach einem Plus von 2,2% im 2.Quartal. Damit stabilisierte der Staatskonsum in den ersten drei Quartalen desJahres das Wirtschaftswachstum. Die Investitionen in Ausrüstungen - also vorallem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - stiegen um 16,0 %. Von denBauinvestitionen kamen dagegen keine Wachstumsimpulse, sie gingen gegenüber demVorquartal um 2,0 % zurück.Der Handel mit dem Ausland hat ebenfalls zugenommen: Im 3. Quartal 2020 wurdenpreis-, saison- und kalenderbereinigt 18,1 % mehr Waren und Dienstleistungenexportiert als im 2. Quartal 2020. Die Importe stiegen ebenfalls kräftig um 9,1%.Aufholeffekte der Bruttowertschöpfung in fast allen WirtschaftsbereichenAuch die preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im 3.Quartal 2020 nach dem Einbruch im 2. Quartal 2020 zum Vorquartal wieder deutlichan (+8,0 %). Überdurchschnittlich stark stieg die Bruttowertschöpfung imVerarbeitenden Gewerbe (+14,0 %), im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe (+13,8%) sowie im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+9,5 %).Nur im Baugewerbe ging die Bruttowertschöpfung im 3. Quartal 2020 im Vergleichzum Vorquartal um 4,7 % zurück.Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich deutlich im Minus