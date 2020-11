Baufi24 nutzt Filialsterben der Banken und Sparkassen

Ausgerechnet im Corona-Jahr drückt das bereits 2006 gegründete Unternehmen Baufi24 so richtig auf die Tube. Die anfangs als reine Software-Anbieterin für Baufinanzierungen bekannte Hamburger Gesellschaft macht spätestens seit diesem Jahr mit ihrem Franchisemodell und vielen Geschäftsstellen auf sich aufmerksam. Auch eine Änderung der Rechtsform zu Jahresbeginn in eine AG ist mittlerweile abgeschlossen. Dort hält der Vorstand mit rd. 80% der Anteile die Mehrheit.

Für Vorstandsmitglied Michael Lorenz ist die neue Strategie aber erst der Anfang. „Immer mehr Finanzierungen werden künftig über Vermittler statt im Filialgeschäft abgeschlossen, auch weil Banken und Sparkassen derzeit jährlich rd. 1 000 Filialen schließen. Der Anteil der Vermittler wird sich in den kommenden fünf Jahren verdoppeln“, prognostiziert er. Vom Filialsterben erhofft sich das Management neues Personal. Viele Berater orientieren sich derzeit neu und suchen nach erfolgversprechenden Angeboten u. a. in der Baufinanzierung. Dort befindet sich das als Fintech gegründete Unternehmen in den vergangenen Monaten auch im Jahresendspurt auf Expansionskurs und hat mit dem Standort Augsburg gerade seine 57. regionale Geschäftsstelle unter Vertrag genommen.