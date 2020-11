Köngen (ots) - Die digitale Transformation der Wirtschaft schreitet weltweit

voran. Laut der internationalen Studie "Digitalisierung 2020" sind die

Unternehmen vor allem von den Vorteilen der Künstlichen Intelligenz (KI) und des

Machine Learning (ML) überzeugt. Allerdings hat bisher erst jedes vierte

Unternehmen auch schon konkrete Projekte auf dem Feld KI/ML umgesetzt. Für die

Untersuchung hat die Unternehmensberatung Staufen zusammen mit den Experten von

Staufen Digital Neonex mehr als 1.100 Unternehmen befragt. Die Teilnehmer kamen

aus Deutschland, USA, China, Brasilien, Mexiko, Schweiz, Italien, Polen, Ungarn,

Tschechien und Rumänien.



"Künstliche Intelligenz und Machine Learning sind keine reinen Hype-Themen mehr,

sondern spielen in den Planungen vieler Unternehmen bereits eine zentrale

Rolle", sagt Wilhelm Goschy, CEO der Staufen AG. Von den weltweit für die Studie

befragten mehr als 1.100 Unternehmen kommen gut 70 Prozent aus der Industrie.

Jedes zweite Unternehmen ist im Maschinenbau, der Elektrotechnik oder im Bereich

Automotive aktiv. "Das sind erfolgreiche Technologieunternehmen, die ebenso

innovationsfreudig sind wie die viel zitierte Software- und Internet-Branche",

so Goschy weiter.





Fast gleichauf mit denen als wichtigste Zukunftstreiber eingestuftenTechnologien KI und ML rangieren laut Staufen-Studie die Themen Smart Data undPredictive Maintenance. Ebenfalls von den Studienteilnehmern hoch bewertetwerden Predictive Analytics, Robotic Process Automation (RPA) sowie Plattformenfür das Industrial IoT."Eine positive Einschätzung bewirkt aber nicht zwangsläufig eine großflächigeund konsequente Umsetzung im Unternehmensalltag", schränkt Jochen Schlick,Senior Partner bei Staufen Digital Neonex, ein. Nur jedes vierte Unternehmen (27%) hat auch tatsächlich KI/ML-Projekte an den Start gebracht. Bei Smart Data (38%) und Predictive Maintenance (34 %) sieht es etwas besser aus. Auffällighierbei: Unternehmen, die schon eine unternehmensübergreifendeDigitalisierungs-Strategie haben, schneiden deutlich besser ab. So werden beijedem zweiten von ihnen Künstliche Intelligenz und Datenanalysen bereitserfolgreich eingesetzt."Diese digitalen Vorreiter tragen die grundlegende Transformation ihrer Branchebisher fast allein", kommentiert Digitalisierungsexperte Schlick die Ergebnisseder Studie. "Das nur jedes zehnte Unternehmen derzeit eine erfolgreicheDigitalisierungs-Strategie hat, zeigt den Nachholbedarf." Zwar wollen so gut wiealle Unternehmen die Digitalisierung vorantreiben, doch jedes zweite Unternehmensteckt noch in der Umsetzungsphase fest und jedes fünfte Unternehmen ist über