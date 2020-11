Frankfurt am Main (ots) -



- KfW Research erwartet für 2020 Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um

5,3%, Prognose von4,0% Wachstum für 2021

- Einbruch in der Eurozone 2020 bei 7,4%, 2021 aufholendes Wachstum von

voraussichtlich 5,3%

- Aussicht auf kräftigen Wachstumsschub im kommenden Frühjahr infolge eines

wirksamen Covid-19-Impfstoffs



Deutschland und die Eurozone konnten über den Sommer einen großen Teil des

heftigen Konjunkturabsturzes aus dem vergangenen Frühjahr aufholen. In beiden

Wirtschaftsräumen liegt das Bruttoinlandsprodukt wieder bei 96% des Niveaus vor

Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Infolge der seit Herbstbeginn stark gestiegenen

Neuinfizierten-Zahlen und der dadurch notwendigen Einschränkungen reißt die

Erholung jedoch vorübergehend ab, für das Winterhalbjahr 2020/2021 ist mit einer

insgesamt rückläufigen Wirtschaftsentwicklung zu rechnen. Für das Gesamtjahr

2020 erwartet KfW Research einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts um

5,3%, gefolgt von einem Wachstum von 4,0% im nächsten Jahr. In der Eurozone

insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr um 7,4% schrumpfen.

Für 2021 kann mit einem aufholenden Wachstum von 5,1% gerechnet werden.







Covid-19-Neuinfektionszahlen muss sich Deutschland auch über den November hinaus

noch auf spürbare Einschränkungen des öffentlichen Lebens einstellen. Vor allem

die kontaktintensiven Dienstleistungsbranchen sind davon stark betroffen.

Insgesamt dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2020

deswegen schrumpfen, mit knapp -1% gegenüber dem Vorquartal allerdings weit

weniger deutlich als im Frühjahr. Anders als damals federt die Erholung im

Verarbeitenden Gewerbe die unvermeidlichen Umsatzeinbrüche in den

Dienstleistungsbranchen diesmal weitgehend ab. Bei fortbestehenden spürbaren

Einschränkungen und einem unsicherheitsbedingt zunächst wohl eher vorsichtigen

Ausgabenverhalten von privaten Haushalten und Unternehmen ist für das erste

Quartal 2021 eine nur unvollständige Gegenbewegung des Realwachstums in der

Größenordnung von knapp ½ % zu erwarten. Ab dem Frühjahr 2021 dürfte das

Wachstum dann aber kräftig anziehen, denn mit den jüngsten Erfolgsmeldungen bei

der Entwicklung eines effektiven Impfstoffs gegen den Covid-19-Erreger stehen

die Chancen gut, dass demnächst mit Massenimmunisierungen der Bevölkerung

begonnen werden kann.



