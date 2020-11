Marktkommentar: S&P 500 auf dem Weg zum Allzeithoch

Der Future für den S&P 500 stieg am Dienstag in der ersten halben Stunde des vorbörslichen Handels um 0,5%, nachdem Trump der US-Bundesverwaltungsbehörde GSA empfahl, mit dem Übergang zur Biden-Präsidentschaft zu beginnen.

Während der asiatischen Sitzung konnten die Gewinne bis auf 3.600 Punkte ausgeweitet werden, sodass das vor zwei Wochen ausgebildete Allzeithoch nur noch weniger als 2% entfernt ist. Am Montag profitierte der marktbreite Index bereits von den vielversprechenden Impfstoffergebnissen des britischen Pharmakonzerns AstraZeneca und der Nachricht, dass der designierte US-Präsident Joe Biden die ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve, Janet Yellen, als Finanzministerin nominieren werde.

EURUSD könnte heute im Tageschart ein Bullish-Engulfing ausbilden. Das Paar eröffnete tiefer, eroberte die unterschrittenen Tiefs vom Freitag bei 1,1850 zurück und wird derzeit über dem gestrigen Eröffnungskurs gehandelt. Am Montag verlor das Paar nach einem kräftigen Anstieg und einem Test der 1,19er-Marke an Boden. Der Rückgang wurde am späten Nachmittag bis auf das Fibonacci-Retracement von 61,8% des am 11. November eingeleiteten Aufwärtsimpulses bei 1,18 vertieft.

Der DE30 versucht am Dienstag, den Abpraller, der gestern Abend an den Unterstützungszone bei 13.160 Punkten (Oktoberhochs) zu beobachten war, für einen neuen Angriffsversuch zu nutzen. Die Widerstandszone bei 13.330 Punkten, an der die Bären immer wieder den Druck erhöhen, stellt seit Juli die wichtigste Hürde dar. Ohne einen baldigen Ausbruch könnte der Markt einen Teil seiner Novemberrallye korrigieren.



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.