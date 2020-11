Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.11.2020

Kursziel: 34,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Pierre Gröning



Verschärfte Corona-Auswirkungen in zentralen Absatzmärkten erfordern Senkung der Guidance



Die letzte Woche verkündete Anpassung der Jahresziele bringt auch bei Wolftank-Adisa die Anfälligkeit des Projektgeschäfts für signifikante Schwankungen bei makroökonomischen Turbulenzen zum Vorschein und deutet darauf hin, dass der Konzern erstmals seit mehr als fünf Jahren wieder einen rückläufigen Jahresumsatz verzeichnen wird. Der Fokus des Investment Cases sollte ungeachtet der kurzfristigen Schwierigkeiten u.E. weiterhin auf den nachhaltigen Perspektiven des Kerngeschäfts und den attraktiven M&A-Chancen liegen.



Geschäft in Italien und China in den vergangenen Wochen schleppender als erwartet: Die seit Verkündung der H1-Zahlen durchwachsener als erhoffte Geschäftsentwicklung ist primär auf die Situation in den beiden Schlüsselregionen Italien und China zurückzuführen. Im letztgenannten Markt wurde demnach zuletzt vermehrt beobachtet, dass die ebenfalls von der Corona-Krise gebeutelte, lobby-starke Stahlindustrie im Bereich von Tankanlagen auf den Austausch anstelle einer Sanierung alter Tanks drängt und somit gewichtige Potenziale für Akteure wie Wolftank-Adisa wegfallen. In Italien liegt der wesentliche Grund für die temporär niedrigeren Erlöseingänge hingegen in teils starken Verschiebungen fest geplanter Projekte, für die infolge pandemie-bedingter Verzögerungen bei den zuständigen Behörden noch keine Genehmigungen vorliegen. Auf Ergebnisebene kommt neben fehlenden Skaleneffekten zudem u.a. das in Italien als Maßnahme gegen die Corona-Krise erlassene Kündigungsverbot erschwerend hinzu, aufgrund dessen der nach Fusion der italienischen Konzerntöchter für H2 geplante Personalabbau nicht vollzogen werden kann. Alleine hieraus resultiert u.E. ein negativer Effekt von mehr als 0,8 Mio. Euro.