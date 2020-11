---------------------------------------------------------------------------

ETERNA: Ankündigung der Q3-Veröffentlichung und Einladung zur Telefonkonferenz



- Am 27. November 2020, 8:00 Uhr veröffentlicht ETERNA Informationen zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2020



- Telefonkonferenz für Anleger am 27. November 2020, 10:00 Uhr

- Management erneuert Aufruf zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung und Zustimmung für Verlängerung der Anleihe



- Anleiheverlängerung notwendig, um Finanzierungsstabilität auch in der Corona-Krise zu sichern



- Zusätzliches Entgelt in Höhe von 0,5 % auf den Nennwert bei Teilnahme an der zweiten Gläubigerversammlung



- Ab sofort Stimmabgabe per Vollmacht über Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für zweite Gläubigerversammlung möglich



Passau, 24. November 2020 - Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, wird am Freitag, dem 27. November 2020, über die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2020 berichten. Hierzu veröffentlicht die Gesellschaft um 8:00 Uhr in gewohnter Form eine Pressemitteilung und stellt ein Financial Factsheet auf der Unternehmenswebsite zum Download zur Verfügung.



Darüber hinaus kommt die Geschäftsführung dem Wunsch zahlreicher institutioneller Anleger nach und lädt für 10:00 Uhr am selben Tag zu einer Telefonkonferenz ein. In diesem Rahmen wird das Management zum einen die Geschäftsergebnisse präsentieren, zum anderen noch einmal auf die Hintergründe zur geplanten Verlängerung der Anleihe 2017/2022 eingehen. Im Anschluss haben Anleger die Möglichkeit offene Fragen direkt an das Management zu richten. Interessierte Anleger können sich über https://tinyurl.com/eternainfotelko für die Telefonkonferenz anmelden. Für Privatanleger besteht bereits am 25. November 2020, 17:00 Uhr die Möglichkeit, sich in einer Telefonkonferenz mit dem Management über die Anleiheverlängerung zu informieren.