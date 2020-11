Siegburg (ots) - Die in Siegburg ansässige Medisize Deutschland GmbH firmiert ab

Auch für die kommenden Monate gibt Branchenexperte Jakobi Entwarnung: "Selbstwenn der klinische Bedarf aufgrund von Covid-19-Erkrankungen deutlich steigensollte, können wir eine schnelle Lieferung garantieren. Wir haben verschiedeneKrisenszenarien durchgespielt und entsprechend Lagerbestände aufgebaut."Qualitätsprodukte aus einer HandAls Händler und Distributor für Medizinprodukte sowie Zubehör verzeichnete dieFlexicare- Gruppe vor allem auf dem nordamerikanischen Markt ein starkesWachstum und konnte seine Stellung auch im europäischen Raum festigen.Zusätzlich zu den eigenen Büros und Lagerstätten in Deutschland, denNiederlanden, Italien und England sind für die kommenden Jahre bedeutendeInvestitionen in der Europaregion geplant.Geschäftsführer Jakobi will die erfolgreiche Transformation vom spezialisiertenHändler zum Anbieter mit eigener Fertigung weiter ausbauen: "Seit Jahrzehntensind wir anerkannter Partner in medizinischen Fachkreisen. Unsere innovativenProdukte aus eigener Herstellung für die Beatmung von Patienten in derAnästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin kommen in immer mehr Kliniken zumEinsatz. Zusammen mit der Flexicare-Gruppe und den Möglichkeiten eigenerForschungs- und Entwicklungsabteilungen sowie modernsten Produktionsstättenwerden wir den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen und neue Maßstäbe setzen."Die familiengeführte Flexicare-Gruppe hat sich in ihrer 30-jährigenUnternehmensgeschichte zu einem bedeutenden Anbieter für medizinische Produkteund Dienstleistungen entwickelt und beliefert 105 Länder weltweit.Über FlexicareFlexicare ist ein führender Entwickler, Hersteller und Lieferant vonMedizinprodukten mit Schwerpunkt auf Produkte für Anästhesie, Beatmung undUrologie. Flexicare verkauft in über 105 Länder, unterstützt durch seineTochtergesellschaften, Niederlassungen und Partnerunternehmen in den USA, denNiederlanden, Deutschland, Italien, dem Nahen Osten, Indien, Sri Lanka, China,Malaysia, Südkorea, Japan und Australien.Mit Hauptsitz in Großbritannien verfügt Flexicare über mehr als 30 JahreErfahrung und hat in den letzten Jahren ein beträchtliches globales Wachstumerfahren. Die Vision von Flexicare ist es, als bevorzugter und zuverlässigsterHersteller im Gesundheitswesen die Patienten-versorgung zu verbessern. Wirverstehen die individuellen Anforderungen unserer Kunden und gehen auf ihreBedürfnisse ein. Working global, acting local!Weitere Informationen finden Sie auf http://www.flexicare.com .Pressekontakt:Flexicare GmbHTel. +49(0)2241 9386 0Michael Jakobi, GeschäftsführerMartina Colbrant, FinanzenThöring & Stuhr Kommunikationsberatung GmbHTel. +49 (40) 207 6969 8 0Claudia Thöringmailto:Claudia.Thoering@corpnewsmedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150789/4772045OTS: Flexicare GmbH