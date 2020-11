Welche Windows Internet Security Software schützt Sie am besten? Welche bremst ihren Computer ein?

Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - AV-Comparatives beantwortet dieseFragen im Real-World Protection Test und Speed Impact Test 2020Höchste und niedrigste Schutzraten und Geschwindigkeitstest für die Marktführerim Bereich Internet Security Produkte für Eddverbraucher unter Windows 10veröffentlicht-Independent, ISO-certified security testing lab AV-Comparatives has released theresults of its 2020 H2 Consumer Real-World Protection Test. Popular anti-malwareprograms for Microsoft Windows 10 from 17 different vendors were put throughtheir paces.