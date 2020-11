NPL und Cambridge Quantum Computing (CQC) arbeiten im Quantencomputing zusammen

London (ots/PRNewswire) - NPL unterstützt Cambridge Quantum Computing bei der

Beschleunigung von Forschung und Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung

seiner neuartigen Quanten-Photonen-Produkte



Inkubation und Zusammenarbeit mit wegweisenden Unternehmen trägt zur Innovation

im britischen Quantensektor bei





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wissenschaftler des National Physical Laboratory (NPL) (http://www.npl.co.uk/)arbeiten mit Cambridge Quantum Computing (CQC) zusammen, um Forschung undEntwicklung zu beschleunigen und die Kommerzialisierung und Optimierung ihrerQuantentechnologien, wie IronBridge(TM), zu unterstützen sowie bei derCharakterisierung photonischer Komponenten zu helfen. Dazu gehört auch dieMetrologie der neu entstehenden optischen Steckverbinder mit extrem niedrigemVerlust, um beispielsweise die hohen Anforderungen der IEK zur Verbesserung derEffizienz von quantenoptischen Netzwerken zu erfüllen.IronBridge(TM) von CQC ist ein photonisches Quantengerät, das gebaut wurde, umhochgradige Entropie für Post-Quanten-Verschlüsselungsalgorithmen,Cache-Entropie-Generierung für IoT-Geräte, Schlüsselgenerierung für Zertifikate,Quanten-Wasserzeichen und viele andere Anwendungsfälle in den GebietenCybersicherheit, Wissenschaft, Technik, Finanzwesen und Gaming durch die Nutzungvon verifizierbarer Quantenzufälligkeit zu liefern.Das NPL ist das nationale Metrologieinstitut Großbritanniens. Zu ihm gehört dasQuantenmetrologie-Institut, das die Spitzenforschung im Bereich derQuantenwissenschaft und Metrologie am NPL vereint. Es stellt der Wissenschaftund der Industrie seine Expertise und seine Einrichtungen bereit, um neueQuantenforschung und -technologien zu testen, zu validieren und schließlich zukommerzialisieren.Durch diese Zusammenarbeit erhält CQC Zugang zu den Experten und Einrichtungenvon Weltklasse des NPL. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie Partnerschaftendie Innovationstätigkeit in Großbritannien fördern können. Die Unterstützung vonHigh-Tech-Firmen wie CQC in einem frühen Stadium der Entwicklung vonQuantencomputern gewährleistet den maximalen Nutzen ihrer photonischen Produkteund Quantenprozesse. Dadurch erhöht sich letztlich die Optimierungsfähigkeit voneiner Laborumgebung zur Anwendung in der echten Welt.Irshaad Fatadin, Principal Research Scientist im NPL meint: "Diese strategischeForschungspartnerschaft ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für eine weitereZusammenarbeit bei der Anwendung von Quantencomputern. Mögliche Felder sind dieCybersicherheit, Medikamentenentwicklung, KI, Modellierung, Verkehr,